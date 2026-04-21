Andueza no ve "posible un acuerdo" con la propuesta del PNV sobre el euskera en las OPE pero sigue abierto al diálogo

El secretario general del PSE-EE. Eneko Andueza, en una rueda de prensa en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que su partido está "dispuesto a sentarse con el PNV las veces que haga falta" para abordar la reforma de la Ley de Empleo Público, pero no ve "posible un acuerdo" con "el marco" que plantean los jeltzales, cuya propuesta "abre la puerta a la discrecionalidad y al aumento de la exigencia del euskera en la administración". Asimismo, ha remarcado que ni lo planteado por PNV ni por EH Bildu "resuelven ningún problema" porque "seguirá habiendo recursos y sentencias".

En una rueda de prensa en Bilbao para informar sobre la reunión de la Comisión Ejecutiva que el PSE-EE celebró este pasado lunes, Andueza se ha explicado que uno de los asuntos abordados fue la situación de las propuestas de modificación de la Ley de Empleo Público destinadas a reforzar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos de las Ofertas de Empleo Público (OPE).

Según ha indicado, los socialistas han trasladado al PNV hace unos días "la impresión de que no es posible un acuerdo en torno al euskera en la administración en el marco que propone".

En este sentido, ha censurado que, pese a la "voluntad por encontrar una vía de acuerdo" por parte del PSE, la propuesta del PNV "abre la puerta a la discrecionalidad y al aumento de la exigencia del euskera en la administración", y la petición de ampliación de plazo de enmiendas por parte de los jeltzales no se ha traducido "en ninguna propuesta diferente". Por ello, ve "muy difícil el acuerdo".

"Vamos a ver cómo se van dando pasos, pero insisto en que no compartimos la posición del PNV de abandonar el consenso y abrir la puerta a que se aumente la exigencia del euskera", ha señalado el secretario general del PSE, que ha asegurado que su formación está "dispuesta a sentarse con el PNV las veces que haga falta para abordar esta cuestión y cualquier otra" pero entiende que "no es bueno dar la impresión de que es posible un acuerdo cuando el marco que se plantea es el que es".

SEGUIRÁN LOS RECURSOS

Eneko Andueza ha rechazado que exista "ningún ultimatum" por parte de su partido, que, ha insistido, está "dispuesto a negociar hasta el final" para ver si hay "algún movimiento" en las próximas semanas.

Además, ha advertido de que ni la propuesta del PNV ni tampoco la de EH Bildu para la reforma de la Ley de Empleo Público "resuelven ningún problema, porque seguirá habiendo recursos y seguirá habiendo sentencias".

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