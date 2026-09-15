Andueza pide a Esteban y Otegi "seriedad" en la negociación del nuevo Estatuto: "La paciencia tiene un límite"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido al presidente del PNV, Aitor Esteban, y al secretario general de EH Bildu, "seriedad" en la negociación del nuevo Estatuto porque "la paciencia tiene un límite". Por ello, ha pedido "discreción" para que la negociación "no se vaya al traste" y ha advertido de que el PSE "se está empezando a cansar de los juegos de niños" de soberanistas y jeltzales.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha asegurado que no va a pronunciarse sobre "la situación, ni las circunstancias, ni el contenido" de lo que se está debatiendo en esa mesa sobre el nuevo estatus, porque el PSE-EE es "un partido serio". "Reclamo la misma seriedad tanto al señor Otegi como al señor Esteban", ha dicho.

De esta forma se ha referido, sin nombrarlo, a las declaraciones de Aitor Esteban asegurando que "la carpeta del derecho a decidir gradual está acordada y cerrada" en las negociaciones sobre un nuevo estatuto que mantienen PNV, EH Bildu y PSE-EE. Por su parte, Otegi pidió un derecho a decidir "gradual" y el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, reclamó que el lehendakari, Imanol Pradales, "asuma el liderazgo de las negociaciones".

Según ha defendido Andueza, la discreción es "una fórmula que siempre ha funcionado, y mucho más en un tema tan sensible y de profundo calado como puede ser tener la oportunidad de tener un nuevo texto de estatuto para las futuras generaciones en Euskadi". "Y yo reclamo seriedad. Esto no es una competición para que intenten sacar la cabeza e intenten llevarse el gato al agua", ha reiterado.

El líder de los socialistas vascos ha recordado que la "única condición" que el PSE-EE "pone encima de la mesa" es que todo lo que se apruebe "sea perfecto". "Y que, evidentemente, no nos metamos en ninguna aventura como se metieron otros en alguna otra comunidad autónoma que acabó muy mal", ha añadido.

En este sentido, ha reiterado que el Partido Socialista "nunca, nunca, nunca va a estar en ningún tipo de fórmula que no esté perfectamente contrastada para que sea constitucional".

Andueza ha vuelto a dirigirse a PNV y EH Bildu para "que dejen ya de hablar de en qué situación está (la negociación), de si hay agua, si no hay agua, derechos a decidir graduales, que si esa carpeta está cerrada o no está cerrada". "Por favor, sean serios de una vez por todas y dejen el debate para que se produzca puertas adentro con la máxima discreción para que esto no se vaya al traste", ha pedido.

En su opinión, "al final, si se trata de que cada cual venda lo que le interese", los socialistas también pueden hacerlo, y se estaría "perdiendo la oportunidad histórica de tener un nuevo texto. "La paciencia siempre tiene un límite. Y el Partido Socialista se está empezando a cansar de estos juegos de niños que se traen a Arnaldo Otegi y Aitor Esteban", ha añadido.

Preguntado por si existe la 'oportunidad histórica' de alcanzar un consenso del que surja un nuevo estatuto, ha respondido que "claro que existe la oportunidad histórica".

"En tanto en cuanto estamos sentados en una mesa e intentando llegar a un acuerdo sobre un texto para un nuevo Estatuto de Autonomía, -que no es nuevo estatus-, no confundamos términos, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica", ha argumentado.

HACE 10 AÑOS

Según ha recordado, la oportunidad existió hace 10 años "y la echó al traste el propio PNV cuando se echó a los brazos de EH Bildu por puro complejo pactando un texto que avalaba el derecho a decidir y que terminó echando al traste un texto que hubiese sido perfectamente aprobado por la inmensa mayoría de fuerzas políticas que tenían representación en ese momento en el Parlamento".

Por ello, ha pedido no volver a perder "la gran oportunidad de tener un texto que garantice la convivencia y que sobre todo garantice los derechos de las futuras generaciones". "Porque nosotros tenemos muy claro que lo que queremos es un Estatuto de derechos y no de identidades", ha añadido.

Eneko Andueza espera que el nuevo Estatuto se apruebe con Pedro Sánchez al frente de un gobierno socialista porque, "si hubiese un cambio de gobierno en Madrid, evidentemente sería muy dificultoso, por no decir imposible, a tenor de que el socio del Partido Popular es un partido de ultraderecha que aboga por la abolición de las comunidades autónomas".