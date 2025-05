Andueza pide a PNV "actuar con lealtad" y duda si tiene "muchas ganas" de seguir gobernando con el PSE

Defiende el centro internacional de refugiados de Arana y llama a ver la migración "como una oportunidad y no como un problema"

((Esta noticia sustituye a la anterior con el mismo título por un error en el sexto párrafo))

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido al PNV a "actuar con lealtad y sentido común" porque, si no, es que "no tienen muchas ganas" de seguir gobernando con los socialistas vascos. Además, ha defendido el centro internacional de refugiados de Arana, en Vitoria-Gasteiz, y ha llamado a ver la migración "como una oportunidad y no como un problema".

En una entrevista en ETB, recogida por Europa Press, Andueza ha dicho que no sabe "qué ganas tienen algunos de salirse del punto de encuentro" que tienen ambos partidos, el PNV y el PSE-EE, después de que el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), pidiera ayer la paralización "del macrocentro" de la capital alavesa, "que el Gobierno de España impone".

"No sé si quieren dejarse ver o qué. Pero vamos a hacer las cosas con sentido común y actuar con lealtad, porque, de lo contrario, no sé si tienen muchas ganas de seguir gobernando con nosotros o no, porque al final también surgen dudas y desconfianza. Creo que es conveniente hablar y acordar las cosas", ha emplazado.

El líder del PSE-EE ha resaltado que jeltzales y socialistas tienen "un acuerdo de gobierno que hay que mantener". "En ese acuerdo tenemos algunas posiciones políticas concretas y, si algunos se salen de esas posiciones políticas o de ese punto de encuentro, nosotros no nos vamos a callar, y vamos a mantener y mostrar nuestra posición", ha advertido.

CENTRO ARANA

En cuanto al centro internacional de refugiados que se está realizando en la antigua clínica Arana de Vitoria-Gasteiz, y que ahora Ramiro González ha reclamado que se paralice, Eneko Andueza ha afirmado que ve "a algunos un poco perdidos o confundidos".

En este sentido, ha recordado que el pasado sábado el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, habló de lo que él considera "migración selectiva", después de que realizado hace semanas unas declaraciones en las que habló, según Andueza, de que el Arana "iba a ser un centro de menas y que esas personas no tienen ninguna intención de integrarse".

Por ello, el líder del PSE-EE ha querido destacar que este centro "no tiene ningún parecido a otros centros", porque es "para refugiados, alineado con Europa, y todas las instituciones estamos involucradas". "Sería conveniente no mezclar las cosas, y hablar y hacer las cosas en su medida", ha manifestado.

Además, ha explicado que "llegan refugiados de todo el mundo, no solo de Marruecos", sino también de Europa. "Y debemos verlo como una oportunidad. El centro es para acoger refugiados y su objetivo es dar a esas personas una oportunidad formativa e integrarlas. Esa es la estrategia del Gobierno de España, y lo que espero por parte del Gobierno Vasco y del Departamento de Políticas Sociales, es unirse y trabajar en equipo", ha asegurado.

Según ha resaltado, "aquí no sobra nadie, y prácticamente el mayor reto que tiene Euskadi es el reto demográfico". "Nos faltan muchos perfiles en el sistema productivo de muchos ámbitos económicos, esos perfiles vienen del extranjero, y esa es una cruda realidad", ha añadido.

Tras recordar que "hace 50-60 años vino mucha gente de otros lugares de España a aprovechar las oportunidades" que había en Euskadi y a trabajar, ha indicado que "esas personas que ahora llegan del extranjero a trabajar".

"Las necesitamos, y debemos verlo como una oportunidad, no como un problema, porque es un fenómeno, no un problema. Debemos canalizarlo y trabajarlo bien, desde la formación, las políticas de empleo y las políticas educativas, y verlo como una oportunidad. De lo contrario, ¿qué panorama tendríamos sin extranjeros en Euskadi en muchos ámbitos como la construcción, la salud o los cuidados?", ha preguntado.

TAV

También se ha referido a la conexión del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra, que ha sido objeto de polémica entre jeltzales y socialistas, después de que Andueza "tirara de las orejas" al Lehendakari, Imanol Pradales, al considerar que este se había decantado por el enlace por Ezkio/Itxaso (Gipuzkoa), cuando se está a la espera de un informe del Gobierno del Estado.

El secretario general del PSE-EE ha recordado que ya dio también unos meses antes "un tirón de orejas" a un consejero socialista -Javier Hurtado- que defendió su postura a favor de la conexión por Vitoria-Gasteiz, y le trasladó que se debe defender "el punto de encuentro y que la posición política oficial es esa".

"Si luego lo hace el Lehendakari, ¿que hago yo?, ¿callarme?, no, debo defender mi posición, como hago con los míos. Eso es ser coherente y leal", ha concluido.