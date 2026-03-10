Andueza (PSE) analiza con Confebask las consecuencias de la guerra sobre la actividad de las empresas vascas

El Secretario General Del PSE-EE, Eneko Andueza, Analiza Con La Presidenta De Confebask, Tamara Yagüe, Las Consecuencias De La Guerra En Oriente Medio En La Economía Vasca Y Sus Empresas - AMAYA DIAZ-EMPARANZA- PSE

BILBAO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario General del PSE-EE, Eneko Andueza, ha analizado con la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, las consecuencias de la guerra en Oriente Medio sobre la economía y la actividad de las empresas vascas en una reunión que han mantenido este martes.

Este ha sido uno de los temas destacados que han abordado Andueza y Yagüe en el encuentro que se enmarca en los contactos periódicos que mantienen ambas organizaciones, y que, en esta ocasión, se ha celebrado en un "contexto de incertidumbre, cuando todavía las instituciones están evaluando las consecuencias del conflicto y diseñando las medidas que puedan contribuir a paliar los efectos sobre familias y empresas".

En la cita, Andueza ha manifestado su "confianza en este escudo social", a la espera de conocerse qué repercusiones puede desencadenar la guerra, aunque algunas ya se están constatando como "la subida de precios, las dificultades para garantizar determinados suministros, el incremento de los costes para las firmas electrointensivas o los efectos sobre la actividad exportadora, que vienen a sumarse a la política arancelaria de Donald Trump".

Los representantes del PSE-EE y Confebask también han hablado de la situación de Tubos Reunidos, del sector siderúrgico en su conjunto --el grupo del PSOE en el Congreso ha demandado hoy reforzar el apoyo a la siderurgia vasca por medio de la diputada vasca Rafaela Romero-- o la elección de Navarra "en detrimento de Euskadi" por parte de la fabricante de baterías Hithium también han formado parte de los contenidos de la reunión, según han informado en un comunicado los socialistas.

Otro de los asuntos centrales sobre los que han dialogado ha sido la vivienda y las ayudas fiscales destinadas a la compra y el alquiler, así como la Y vasca en materia de infraestructuras.

PREOCUPACIONES COMPARTIDAS

En el ámbito laboral, el líder del PSE-EE y la presidenta de la patronal vasca han compartido "preocupaciones" por la atracción de talento, la formación continua, la contratación en origen, la homologación de títulos extranjeros o el papel de la universidad.

También han estado presentes en la reunión la secretaria de Industria de los socialistas vascos, Maider Lainez, y el director gerente de la organización empresarial, Eduardo Aretxaga.