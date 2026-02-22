Andueza (PSE) pide una "lectura crítica" de lo que supuso ETA "por parte de los asesinos y los que le prestaron apoyo"

Ofrenda floral en recuerdo de Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez Elorza - EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido una "lectura crítica de todo lo que supuso el terrorismo, por parte de los asesinos y por parte de los que le prestaron su apoyo" y ha recordado la "firmeza" del exvicelehendakari y parlamentario asesinado por ETA, Fernando Buesa, y de su escolta en el aniversario de su asesinato.

Andueza ha afirmado este domingo, tras participar en la ofrenda floral celebrada en Vitoria-Gasteiz en recuerdo del exdirigente socialista Fernando Buesa y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza, asesinados hace 26 años por ETA, que los terroristas "no consiguieron callar la voz del socialismo vasco, siempre firme a la hora de denunciar el proyecto totalitario de ese mundo".

"Comparto con la familia Buesa que es imprescindible una lectura crítica de todo lo que supuso el terrorismo, por parte de los asesinos y por parte de los que le prestaron su apoyo. Hoy podemos sentir el orgullo de la derrota de ETA y de ese proyecto de imposición, y lo hacemos estando cerca de las víctimas y sus familias", ha señalado el dirigente socialista.

En el acto de este domingo han participado, además de Andueza y familiares de los asesinados, una amplia representación de socialistas alaveses, encabezados por el secretario general, Javier Hurtado, y la presidenta del PSE-EE, Cristina González.

También han participado en el acto el vicelehendakari segundo, Mikel Torres; la consejera de Justicia, María Jesús San José; la viceconsejera de Derechos Humanos, Arritxu Marañón; el secretario general del grupo parlamentario, Ekain Rico, y los diputados Daniel Senderos y Gabriel Arrúe.

Tras el acto, Andueza ha subrayado la "firmeza" del exvicelehendakari, y ha expresado que "con el asesinato de Fernando, los terroristas trataron de callar una voz del socialismo vasco siempre firme a la hora de denunciar el proyecto totalitario de ese mundo", algo que "no consiguieron", ya que "sus palabras, sus reflexiones, han estado presentes todo este tiempo".

Por otro lado, ha recordado a los empleados de la empresa Elektra asesinados un año después en San Sebastián, también con un coche bomba, y con el entonces concejal socialista de Ordizia Iñaki Dubreuil, que resultó herido en el atentado.

"Quiero recordar hoy también a José Ángel Santos y Josu Leonet, trabajadores de Elektra, asesinados en 2001 con un coche bomba en Martutene. Y enviar un abrazo al compañero Iñaki Dubreuil, objetivo de ETA ese día y herido gravemente, con el que tuve la suerte de compartir jornada hace unos días en Ordizia", ha señalado.