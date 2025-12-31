Andueza (PSE) quita importancia a las "desavenencias" sobre transferencias y destaca los avances en autogobierno

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - PSE-EE

BILBAO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha quitado importancia a las últimas desavenencias entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo de España en materia de transferencias, que ha obligado a retrasar al 16 de enero la Comisión Mixta, y ha destacado "los avances" que se han producido en 2025 en el autogobierno de Euskadi, que ahora cuenta con más competencias. Además, ha afirmado que su objetivo es "mantener un clima de colaboración interinstitucional".

Andueza, en este fin de año, ha destacado que 2025 acaba y comienza 2026 con la política vasca "centrada en asuntos como la calidad del empleo, el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible o la mejora del sistema de salud y con más influencia del Partido Socialista".

Tras conocer el balance de este año del Lehendakari, Imanol Pradales, el líder del PSE-EE ha subrayado, pese a "algunas diferencias" con el PNV, sus socios de Gobierno, "el clima de colaboración con el que han trabajado partidos e instituciones y el liderazgo socialista de las políticas progresistas".

"Cerramos 2025, el primer año completo de una legislatura de colaboración, de trabajo en común y también de algunas diferencias, por qué no decirlo. Cerramos un año con más autogobierno, con más competencias y con más responsabilidad si cabe sobre la vida de los vascos y las vascas", ha añadido.

Lo hacen, según ha apuntado, "con la política centrada en asuntos como el empleo, la vivienda, el transporte o la sanidad, con la atención puesta en lo que preocupa a la gente, y con más influencia socialista sobre las políticas".

"BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL"

A su juicio, esto es "una buena noticia para la ciudadanía, porque las políticas progresistas" que impulsan los socialistas en todas las instituciones "se traducen en más bienestar y más justicia social".

Tras quitar importancia a las últimas desavenencias entre el Gobierno Vasco y el Ejecutivo de España en materia de transferencias, que han obligado a retrasar al 16 de enero la Comisión Mixta, y destacar los avances registrados en autogobierno a lo largo de 2025, Eneko Andueza ha explicitado el propósito del PSE-EE de mantener un clima de colaboración interinstitucional.

"Así vamos a seguir trabajando, en colaboración con el Gobierno de España, con la Unión Europea, desde cada responsabilidad en los ayuntamientos, las diputaciones o el Gobierno Vasco; con la mano tendida, con voluntad de sumar, de convivir y de construir un futuro con esperanza", ha concluido.