Andueza (PSE) resta gravedad al aviso de Aitor Esteban, que enmarca "en un acto electoral"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha restado gravedad a que el presidente del PNV, Aitor Esteban, advirtiera este fin de semana de que sería irresponsable que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguiera más allá de 2026, advertencia que ha enmarcado "en un acto electoral".

"Las declaraciones del presidente del PNV las contextualizo en un acto electoral, en un acto calificado como electoral por ellos mismos. Por tanto, hay que contextualizarlo ahí. Yo le resto toda la gravedad que algunos quieren añadir a esas declaraciones", ha destacado.

Tras asegurar que no es la primera vez que lo dicen, cree que en el actual "contexto preelectoral" en el que considera que están sumidos, debe hacer este tipo de declaraciones.

"¿Si no quieren un Gobierno del PSOE en España, qué quieren? Un gobierno del PP de la mano de Vox? Tampoco creo que lo quieran", ha sostenido en el Fórum Nueva Economía.

Al preguntársele si el PSOE debería adelantar elecciones, Andueza ha incidido en que la potestad de decidirlo corresponde a Sánchez, pero defiende que "a este Gobierno le queda mucho por hacer y construir", por lo que entiende que agotará la legislatura.

ZAPATERO

Sobre la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha resaltado los lazos emocionales que tienen los socialistas vascos con su figura porque "posibilitó una Euskadi en paz y libertad".

Así, ha mostrado su máxima confianza en la justicia y en que, en la comparecencia de Zapatero el 2 de junio ante la Audiencia Nacional, dará todas las explicaciones oportunas "para que se aclare y se demuestre que es inocente".

RELACIONES CON EL PNV

Pese a la tensión de las últimas semanas entre el PSE-EE y PNV, Andueza ha asegurado que las relaciones están "bien" más allá de las discrepancias que puedan tener, que considera que son legítimas porque --ha defendido-- los socialistas deben poder trasladar sus posiciones a los ciudadanos.

Más allá de ello, ha manifestado que, históricamente, el PSOE también ha sufrido agresiones verbales por parte del PNV: "Personalmente he sufrido insultos de destacados miembros del PNV. Se me ha dicho que soy un bocazas, un gamberro, que sólo sé rebuznar y, en un intento de molestarme, se me ha llamado españolista y españolazo. Como si sintiera vergüenza de sentirme español".

En consecuencia, ha defendido que todo el mundo pueda expresarse con libertad pero "desde el respeto y la educación ante las diferencias" que PSE y PNV mantienen en el debate para la reforma de la ley vasca de empleo público, centrada en blindar las exigencias de euskera en el acceso a la Administración.

Según Andueza, el PNV ha decidido aislarse de los consensos que se labraron durante años en este materia y, en su opinión, se ha lanzado "a los brazos de Bildu", con lo que considera que pueden verse cercenados los derechos de miles de trabajadores.

Aunque no ha tenido contacto alguno con Esteban en las últimas semanas, ha deseado poder encontrarse con el presidente del PNV o cualquier miembro del partido en los próximos días porque, a su juicio, la responsabilidad institucional y política invita a encauzar las relaciones y aparcar "enfados y pataletas".

Y es que, según Andueza, ambas formaciones llevan más de 10 años compartiendo un proyecto para Euskadi a través de unos acuerdos de gobierno que tienen firmados que, a su juicio, han permitido pasar "de hablar del 'Plan Ibarretxe' a hablar de vivienda" y de otros problemas que preocupan a la ciudadanía.

Convencido de que agotarán la legislatura en Euskadi, ha dejado claro que el PSE quiere dar continuidad a los acuerdos con el PNV, además de reivindicar que son los que deciden futuras alianzas "y que el nacionalismo no lleva por derivas que no son recomendables".

"La alternativa que tienen es que se junten el PNV y EH Bildu. Y hay gente que le puede resultar extraño, pero yo llevo advirtiendo de esta posibilidad desde hace muchísimo tiempo", ha subrayado Andueza, que cree que ambos ya intentaron acercar posiciones cuando se promovió la ley de educación que, finalmente, los jetzales pactaron los socialistas.

PNV Y EH BILDU

Para el secretario general del PSE-EE, ahora la tesitura es similar porque PNV y EH Bildu están intentado acordar el incremento de las exigencias del euskera en la administración pública, algo por lo que los socialistas vascos no están dispuestos a aceptar.

Todo ello le lleva a pensar que están mucho más cerca de lo que mucha gente se cree, y más teniendo en cuenta que el PNV le dio la presidencia de la Mancomunidad de Iparralde a EH Bildu: "Esa posibilidad en común está ahí, ese riesgo está ahí".

"Esa comunión entre nacionalistas nos puede llevar a algo que es muy poco recomendable. Y es que tengan la tentación de juntarse para iniciar un proceso a la vasca. Y ya sabemos cómo termina eso. Lo sabéis muy bien aquí en Catalunya, pero lo sabemos también muy bien en Euskadi", ha avisado.

Según Andueza, hubo momentos con el Plan Ibarretxe y también con el Pacto de Lizarra en los que ambos lo intentaron, y "esto acaba en bronca y en una tensión social que no beneficia en absoluto al progreso, a la competitividad y al avance social" en el País Vasco.

Tras asegurar que la principal preocupación de los vascos no es la independencia, ha invitado a PNV y EH Bildu a sumar sus escaños si creen que es la mejor opción: "No será tan bueno para Euskadi cuando no se ponen de acuerdo", ha remachado.

La voluntad del PSE-EE, ha resaltado, pasa por reeditar los acuerdos de gobierno con el PNV después de las próximas elecciones, y ha emplazado a preguntar al partido de Aitor Esteban qué harán ellos.