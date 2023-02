Andueza ve "factibles" pactos de Gobierno PNV-EH Bildu ante "la disposición" de Otegi y las reclamaciones de Ortuzar

Afirma que están dispuestos a actualizar la Constitución y el modelo territorial, pero no darán pie a aprobar el derecho a decidir



BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ve "factible" e incluso observa "indicios" de que pueden producirse futuros acuerdos de gobierno entre el PNV y EH Bildu, después de que Arnaldo Otegi, "por primera vez, se haya abierto" a esta posibilidad y de que el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, reclamara en Cataluña "un nuevo estatus y el derecho a decidir". "Blanco y en botella", ha apostillado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Andueza ha asegurado que los socialistas están dispuestos a actualizar la Constitución y el modelo territorial, y también a reformar el Estatuto de Gernika, pero ha advertido de que "no darán pie a aprobar el derecho a decidir". De hecho, ha afirmado que el PSE-EE será "el muro de contención".

El líder de los socialistas de Euskadi cree que existe "una ansiedad inusitada" en EH Bildu, y también en Podemos, su "recadista, por llegar al poder y por pisar moqueta", sin pensar el "para qué".

"El otro día oí a Otegi hablar de una manera muy constante de transversalidad y de esa geometría variable que, de vez en cuando, sacan del cajón. La novedad es que dentro de esa geometría variable, reconoce su disposición a pactar con el PNV. Hasta la fecha no lo afirmaba con esa claridad y rotundidad", ha añadido.

En su opinión, "es ahí donde hay que poner el acento y no tanto "en con quién quieren gobernar los socialistas", y ha recordado que, "en la historia reciente de Euskadi, los que han pactado con EH Bildu han sido los del PNV, tanto en Lizarra como con el Plan Ibarretxe". "Esa posibilidad está ahí y el PSE-EE tiene un papel de muro de contención de esas aventuras", ha subrayado, para pedir a los jeltzales que expliquen si están dispuestos a pactar con la coalición soberanista.

A su juicio, esto no es solo "factible", sino que, después de la reclamaciones que ha realizado Andoni Ortuzar en Barcelona para "ir al nuevo estatus y al derecho a decidir", lo ve "más claro todavía". Por ello, ha afirmado que, "blanco y en botella, el riesgo está ahí y los indicios de que eso se pueda producir son claros".

Eneko Andueza ha manifestado que "la cabra tira al monte, y los nacionalistas y soberanistas siempre van a tirar para la soberanía".

Asimismo, ha considerado que, mientras que "en el alma del PNV siempre va a estar el estatus, el derecho a decidir y su tránsito hacia la independencia de Euskadi", ha explicado que EH Bildu "necesita maquillar su imagen del pasado y diluirla" poniendo énfasis en las políticas sociales, cuando "su balanza siempre cae del lado de la soberanía". "Y el muro de contención tiene nombres y apellidos, y se llama PSE-EE", ha aseverado.

Andueza ha indicado que los socialistas pueden llegar a acuerdos con EH Bildu para la estabilidad o facilitar las cuentas en instituciones. "Pero nunca llegaremos a acuerdos que vayan hacia todo lo contrario y se soporten en ese objetivo único y final, que es conseguir la independencia, romper este país, los consensos, la pluralidad y dejar fuera a una parte de la sociedad", ha insistido.

MODELO TERRITORIAL

El secretario general del PSE-EE ha reprochado que el nacionalismo, y en concreto al PNV, "mezcle el debate sobre el modelo territorial y la posibilidad de transitar hacia el nuevo estatus" --término que considera "pernicioso" y que "choca frontalmente" con sus postulados--, o hacia "el derecho a decidir".

Para Eneko Andueza, "el modelo territorial nada tiene que ver con eso", sino con "abordar cuestiones competenciales o de financiación", y cree "conveniente revisar la Constitución". En esta línea, ha dicho que, dentro de esa reforma constitucional, se puede "modernizar también el modelo territorial", pero no lo abordarán "en términos de nuevo estatus y de dar pie a que se apruebe el derecho a decidir". "Para nosotros puede ser una prioridad, llegado el momento, que entiendo que todavía no lo es, una reforma estatutaria", ha precisado.

En todo caso, ha dicho que, si otros grupos parlamentarios quieren reactivar la ponencia de autogobierno en el Parlamento vasco, deben registrar una iniciativa, y ha afirmado que el esfuerzo de los socialistas "está enfocado a superar la crisis".

CENTRO DE REFUGIADOS

Andueza también se ha referido al centro internacional de refugiados que el Gobierno central implantará en Vitoria, para afirmar que no sabe si ha quedado zanjada la polémica con el PNV al respecto, pero tiene "la certeza" de que "se va a culminar".

En todo caso, ha responsabilizado a los jeltzales de "alimentar la polémica y encender la mecha" al querer "vender a la ciudadanía, por razones electorales, algo que no era". En esta línea, ha reprochado que hablaran de "macrocentro de inmigrantes" y de "guetos", lo que "estigmatizaba a la población migrante".

El líder de los socialistas vascos ha recordado que la antigua residencia Arana acogerá a "asilados políticos, a los que hay que dar un trato adecuado y digno", y ha vuelto a rechazar que exista "el modelo vasco de acogida", que el PNV contrapone al del Estado.

"La pasada semana en el Parlamento firmamos una enmienda con el PNV, como socios de gobierno, en la que decíamos que teníamos que desarrollar y definir el modelo vasco acogida, y eso quiere decir que ahora no existe", ha manifestado.

Tras reiterar que la exconsejera y candidata jeltzale a alcaldesa de Vitoria, Beatriz Artolazabal, lo que hizo fue "hacinar" migrantes "en un pabellón en Irun", ha dicho que no se puede hablar de solidaridad y no disponer de "infraestructuras perfectamente preparadas" para la acogida.

Sobre las críticas que realizó en su día contra el PNV por hablar de "guetización" en el proyecto del centro, ha explicado que este utilizó términos que le recordaban "mucho a los de la derecha y la extrema derecha, que son partidos evidentemente son xenófobos".

"A mí no me gusta que tengamos partidos en Euskadi que utilicen esa terminología y me duele especialmente porque yo soy hijo de migrantes, que sabemos lo que supone que se nos trate como a una categoría menor, con una indignidad que no se corresponde a lo que se merece cualquier persona, venga de donde venga, piense como piense y tenga la orientación sexual o religiosa que tenga", ha subrayado.

Por ello, ha acusado al PNV de "generar una polémica que era absolutamente innecesaria, estigmatizar a parte de la población de manera totalmente injusta, y contribuir muy poco a que las instituciones trabajen con lealtad".

En este sentido, ha apelado "a la responsabilidad, la lealtad institucional y el trabajo conjunto" que finalmente se realizará a través de un grupo de trabajo entre el Ministerio y el Gobierno Vasco, que espera que "se ponga en marcha a la mayor brevedad".

DE OSAKIDETZA A GIZAKIDETZA

Eneko Andueza ha considerado que hay que hacer "autocrítica" por la situación de Osakidetza, porque "es evidente que hay un problema", y ha anunciado que el PSE-EE presentará en unos meses su modelo para llegar a lo que ha denominado 'gizakidetza', "que combina sistema sanitario con el modelo en cuidados", una reflexión que considera obligada hacer.

Tras apuntar que lo más urgente es "reforzar la atención primaria y reducir listas de espera", ha emplazado a "cuidar las condiciones laborales del personal sanitario" para "recuperar posiciones de liderazgo en la sanidad pública vasca" y a evitar el "riesgo de fuga".

Sobre la futura Ley de Educación, ha recordado que PNV y PSE-EE trabajan "de manera intensa y discreta" en el borrador a aprobar en el Consejo de Gobierno para su posterior tramitación parlamentaria y ha vuelto a avisar de que "no puede concebirse como un instrumento de construcción nacionalista". Además, ha acusado a Elkarrekin de "inmadurez" al abandonar "a la primera de cambio el barco" del pacto educativo.