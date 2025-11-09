Andueza viaja este lunes a Bruselas para conocer de primera mano la situación de la oficialidad del euskera en la UE

Archivo - El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ofrece una rueda de prensa - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, emprenderá este lunes un viaje a Bruselas para conocer de primera mano la situación de la oficialidad del euskera. Durante el martes y el miércoles mantendrá una amplia agenda en la capital comunitaria con altos representantes comunitarios para tratar también otras cuestiones como el acceso a la vivienda, la política industrial y la situación en Palestina.

Para conocer los pasos que se han dado para lograr la oficialidad del euskera en la UE, Andueza tiene previsto mantener un encuentro con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López (PSC), que lidera el las conversaciones del grupo S&D (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) para avanzar en el reconocimiento y el uso de la lengua vasca, el catalán y el gallego en la instituciones europeas.

A finales del pasado mes de octubre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, logró un acuerdo con Alemania, uno de los países reticentes a la oficialidad de estas lenguas, para abrir un diálogo sobre su inclusión en las instituciones de la Unión Europea.

En un comunicado conjunto, se afirmaba que "la incorporación de dichas lenguas constituye una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe" del Estado español, y por ello, habían decidido "conjuntamente iniciar conversaciones bilaterales", a partir de las cuales España presentaría un texto "para debate y decisión de los 27 Estados Miembros en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales".

Sin que se hayan conocido públicamente más pasos decisivos al respecto, el líder del PSE-EE se interesará por la situación actual en lo que se refiere al euskera.

MÁS ENCUENTROS

Durante las jornadas del 11 y 12, coordinadas por la europarlamentaria vasca Idoia Mendia, el secretario general de los socialistas vascos mantendrá reuniones "al más alto nivel", como la prevista con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia y Competitiva; con Rafael Fitto, vicepresidente para la Cohesión y las Reformas de la Comisión Europea; y con Laia Pinos, miembro del gabinete del vicepresidente para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné.

Eneko Andueza también tiene previstos otros encuentros con Irene Tinagli, presidenta de la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo; y con Hana Jalloul, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del legislativo comunitario.

Asimismo, se entrevistará con Marta Marín, delegada del Gobierno Vasco en Bruselas, y con el embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso. La agenda europea de Andueza también prevé un desayuno de trabajo con la Delegación Socialista Española y un encuentro con la Agrupación Socialista de Bruselas.