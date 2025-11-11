Ane Odriozola presenta este miércoles en San Sebastián y el jueves en Bilbao su última novela, 'Al subir la marea'

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora Ane Odriozola presenta este miércoles en San Sebastián y el jueves en Bilbao su nueva novela, 'Al subir la marea' (N de Novela), el ascenso y caída de una saga familiar vinculada a la construcción de buques en una historia que transcurre entre "linajes, poder y venganza" en la costa vasca del siglo XVI.

La presentación y firma de ejemplares tendrá lugar en la Fnac de ambas capitales a partir de las 19.00 horas y, tal y como han explicado desde su ediotiral, se trata de una historia de "redención, ambición y venganza" ambientada en el Cantábrico del siglo XVI, donde el destino de una familia y de todo un pueblo "se ve arrastrado por la fuerza implacable del mar".

'Al subir la marea' arranca en Zarautz, en los astilleros de la familia Irigoyen, constructores de barcos para las expediciones vascas hacia Terranova. Bartolomé de Irigoyen, patriarca marcado por los fracasos, busca redimirse con su proyecto más ambicioso: un galeón de quinientas toneladas que le devuelva el honor perdido.

Sin embargo, cuando una gran tormenta destruye la nao, "su sueño se hunde con ella y arrastra a toda la familia a una espiral de deudas, traiciones y venganzas".

En declaraciones a Europa Press, Odriozola ha explicado que la idea para la novela le surgió mientras escribía y se documentaba para su anterior novela, 'El Valle del Hierro', una historia también ambientada en el siglo XVI pero en el interior de Gipuzkoa y en parte en Vitoria.

Tal y como recuerda, "durante la fase de documentación para aquella encontré mucha documentación y me llamó la atención de qué forma, y cómo en apenas 30 o 40 kilómetros de distancia entre el interior y la costa de Gipuzkoa, los modos de vida pudieran ser tan sumamente distintos".

En el interior, prosigue, "todo giraba en torno al hierro, las ferrerías, los ferrones y los oficios necesarios para que una ferrería funcione y pueda producir hierro, como carboneros, acarreadores o mineros".

En cambio, explica, "en la costa todo giraba en torno al mar y, como parecían dos mundos totalmente distintos, todo lo que encontraba en los archivos sobre la vida en la costa lo iba guardando, porque me parecía que después de contar cómo se vivía en el interior de este territorio, estaría muy bien contar cómo se vivía en la costa".

"Quería contar la vida de quienes vivían junto al mar: los carpinteros de ribera, los balleneros, los hombres que construían los barcos que cruzaban el Atlántico. Detrás de cada expedición había un enorme trabajo en los astilleros, y gracias a ellos se hacían posibles los viajes a Terranova", describe la escritora.

Durante su investigación, Ane Odriozola descubrió que, cada año, partían desde la costa vasca alrededor de treinta naves con unos 2.000 hombres rumbo a Terranova, en "condiciones extremas", para cazar ballenas y producir miles de barricas de aceite.

Esa realidad histórica se refleja en una novela de "personajes potentes, donde los giros narrativos y las decisiones de sus protagonistas marcan el destino" de la familia Irigoyen y de todos los que se cruzan en su camino y donde, tal y como resalta la propia autora, "si hay algo que prima sobre todo lo demás creo que es la ambición y la venganza".

PERSONAJES FEMENINOS POTENTES

La autora guipuzcoana destaca la presencia de las mujeres y de los personajes femeninos, también en esta novela porque, aunque siempre han tenido mucha importancia en su obra, tanto en la anterior novela como en esta, maneja "personajes femeninos muy potentes, mujeres que algunas son más valientes que otras y otras pueden ser más fuertes pero que lo que tienen en común todas ellas es que viven en una sociedad en la que lo tienen todo en contra".

Para Odriozola, "en el siglo XVI los hombres pensaban que las mujeres obligatoria o necesariamente tenían que ser gobernadas por un hombre, porque si no por sí mismas no podían hacer nada", subraya, para añadir que ha tratado de "recuperar esa historia que, principalmente, nos ha llegado contada por hombres e intento demostrar que aquellas mujeres, por sí mismas, podían hacer muchas cosas, tenían voz propia y esa voz es la que quiero recuperar con todas mis historias".

Ane Odriozola (Legazpi, Gipuzkoa, 1979) trabaja desde 2006 en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Arrasate. En 2018 autopublicó 'El secreto de Gibola', su primera novela, donde plasma la realidad de Legazpi a principios del siglo XX. En 2020 continuó la historia con 'La sombra de Gibola', y en 2021 cerró la trilogía con 'Conspiración en Gibola'.

En 2019 obtuvo el reconocimiento Literatura Saria 2019 en la categoría de mérito cultural. Ha cosechado varios premios en concursos de relatos en euskera: el Premio Iparragirre de Literatura 2019 y 2021 en la categoría de narrativa, el Premio Kimetz en 2022, y fue finalista en el III Certamen de Relato Corto Urrike. En 2024 publicó 'El valle del hierro', su penúltima novela.