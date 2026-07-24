Animalistas critican el rechazo del Ayuntamiento de Leioa a su iniciativa de suprimir las Asto Probak de las fiestas

Archivo - Pruebas de arrastre de piedra con animales en fiestas de Leioa (Bizkaia) - ANIMALISTAS DE LEIOA - Archivo

BILBAO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los promotores de la Iniciativa Popular por unas fiestas de Leioa sin sufrimiento animal han criticado el rechazo del Ayuntamiento a su propuesta de suprimir las Asto Probak de las fiestas del municipio vizcaíno.

La ILP a favor de eliminar las pruebas de arrastre con burros fue rechazada con 15 votos en contra de PNV, EH Bildu y PP (con uno de sus concejales ausente) mientras que PSE-EE y Elkarrekin Podemos (5 votos) la apoyaron.

A través de un comunicado, los promotores de la ILP han recordado que la propuesta había llegado al pleno municipal "a pesar del informe desfavorable de la Secretaria municipal, que seguía exigiendo que las firmas fueran autenticadas por un notario".

Tras recordar que el alcalde afirmó que "había sido testigo de la recogida de firmas en las calles de Leioa y que, una vez alcanzada la cifra requerida y, comprobado que las personas firmantes estaban empadronadas, había dado luz verde a su tramitación", desde el colectivo han criticado que EH Bildu insistiera en que los puntos recogidos en la Iniciativa Popular, según el informe de la Secretaria, "no se ajustan a la ley y que, si se aprobaba, quienes la apoyasen incurrirían en prevaricación".

Las personas promotoras han explicado que, tras este debate, se acordó discutir y votar la iniciativa popular, tal como estaba en el orden del día, aunque han subrayado que "el Alcalde no permitió que las personas promotoras de la Iniciativa Popular pudieran defenderla antes de que se iniciara el debate y se produjera la votación, y no les dejó hablar hasta la finalización del pleno, lo que fue criticado por EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos".

Desde Leioa, contra el Maltrato Animal consideran en su comunicado que "se ha cumplido el primer objetivo que tenían con la Iniciativa Popular, que era que en el Pleno municipal de Leioa se debatiera sobre la continuidad de unas pruebas éticamente cuestionables".

Tras agradecer el apoyo de PSE-EE y Elkarrekin Podemos, "que son los únicos grupos municipales que han querido reunirse con los promotores de la Iniciativa Popular, han asegurado que "es una pena que PNV, EH Bildu y PP hayan preferido quedarse con la tradición e ignorar lo que dice la ciencia sobre el sufrimiento de los burros en las Asto Probak".

"NO VALEN EXCUSAS"

Ante esta evidencia, han asegurado que "no valen excusas, ni se puede mirar hacia otro lado diciendo que maltrato es tener un perro en un piso, mientras se ignora el sufrimiento de los burros, porque es una tradición".

Por todo ello, consideran que "este es el momento de dar un paso adelante, como ya hicieron alcaldes y alcaldesas de PNV, PSE-EE o EH Bildu en Galdakao, Vitoria-Gasteiz, Portugalete, Santurtzi o Lekeitio, eliminando de sus municipios actividades que generaban sufrimiento para los animales participantes".

Según han manifestado, "es una pena" que el Ayuntamiento de Leioa no haya querido seguir esa senda, y "haya preferido aferrarse a una tradición como las Asto Probak, que en Leioa no cuenta con más de 75 años de antigüedad, cuando un antepasado de la tesorera de la Comisión de Fiestas de San Bartolomé las trajo a Leioa".

Una vez rechazada su iniciativa, Leioa contra el Maltrato Animal ha manifestado "su voluntad de seguir trabajando por unas fiestas sin sufrimiento animal" y han confirmado que estarán presentes en las fiestas de San Bartolomé de este año repartiendo información.

Asimismo, realizarán una concentración de protesta en las cercanías del lugar en el que se realicen las Asto Probak, cuya fecha está pendiente de conocer el programa festivo e, igualmente, participarán en la concentración contra la Sokamuturra de las fiestas del Puerto Viejo de Algorta, que tendrá lugar el viernes 14 de agosto.