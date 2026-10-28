Ansola agradece a Etxanobe su decisión de no continuar en el proceso interno, y dice que en el PNV "no sobra nadie"

Archivo - El presidente del BBB, Iñigo Ansola - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha agradecido a la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, su decisión de no postularse a la reelección en la segunda vuelta del proceso electoral interno, que comienza este jueves, y en el que las bases ratificarán, por tanto, a la candidata propuesta por el Ejecutiva vizcaína, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística.

Ansola ha dado las gracias a Etxanobe después de que esta haya comunicado en la Asamblea Territorial de Bizkaia de la formación jeltzale que ha decidido no pasar a la segunda votación en las asambleas municipales dentro del procedimiento interno para la elección a candidata a diputada general, al tiempo que ha hecho un reconocimiento a la labor que ha desarrollado junto a su equipo.

Durante la asamblea, el presidente del PNV en Bizkaia se ha dirigido a la actual mandataria foral para asegurarle que son "todas y todos de casa, y en esta casa que se llama PNV, no nos sobra nadie". "Tenemos siete meses por delante y tenemos que llevar a cabo el Programa de Gobierno, que es la palabra dada a los vizcaínos. Hagamos este camino de la mano", ha añadido, para dar de nuevo las gracias a Elixabete Etxanobe.

Además, la Asamblea Territorial del PNV en Bizkaia ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de la localidad toledana de Urda, donde han chocado dos trenes de alta velocidad.