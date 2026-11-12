Ansola dice que el PNV de Bizkaia eligió a Bengoetxea porque se necesita "una persona con gran experiencia"

Iñigo Ansola junto a Ibone Bengoetxea y Ana Otadui - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha afirmado este jueves que la dirección del partido en Bizkaia propuso a la actual vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística de Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, como candidata a diputada general de Bizkaia, en lugar de la actual diputada, Elixabete Etxanobe, porque necesitaban "una persona con gran experiencia".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Ansola ha señalado que las reflexiones suelen ser "profundas" en el partido, tanto a nivel interno como externo, y que "el fruto o la conclusión" de esa reflexión ha sido que "Ibone Bengoetxea puede ser mejor candidata" a diputada general de Bizkaia.

El presidente del BBB del PNV ha asegurado que eso "no significa que el trabajo de Elixabete Etxanobe y de su equipo no haya sido bueno", sino que se observa "que esta sociedad está siendo muy cambiante y que estamos viviendo momentos muy rudos en general en muchos ámbitos, y ni que decir tiene en el mundo de la política".

"Y el fruto de esa reflexión ha sido que lo que necesitamos nosotros es una persona con gran experiencia para ser diputada general. También para ser presidenta de las Juntas Generales, y ahí tenemos la suerte de que Ana Otadui es una persona joven con mucha experiencia", ha asegurado.

Iñigo Ansola ha indicado que el PNV quiere ofrecer "estabilidad y seriedad" a los ciudadanos, "porque en Bizkaia tenemos mucho en juego, no ya sólo los siguientes cuatro años, sino durante los próximos años". En este sentido, ha dicho que "somos un partido serio y lo que necesitamos hacer es no estar pensando en la inmediatez, sino que, de cara al futuro, saber situar a Bizkaia en los sectores emergentes, trabajar por la cultura y cómo no, impulsar nuestra querida lengua".

"Como consecuencia de esa reflexión, se ha decidido que la persona idónea para ser diputada general es Ibone Bengoetxea, por su dilatada experiencia. Ha sido presidenta de Eudel, concejala en Bilbao, gerente de EITB y ahora es vicelehendakari. Tenemos suerte en el PNV de contar con personas tan valiosas. Hemos creído que ella era la adecuada y los afiliados han apoyado ampliamente la decisión del Bizkai Buru Batzar", ha destacado.

"LA CASA ESTÁ MUY BIEN"

Además, ha asegurado que, tras el proceso que concluyó con la elección y designación de Ibone Bengoetxea como candidata a diputada general de Bizkaia, "la casa está muy bien" en el PNV, y ha destacado que "somos un partido democrático, y cuando digo partido democrático lo digo con mayúsculas, algo que no puede decir ningún otro partido".

Ansola ha explicado que, gracias a los procesos de elección de candidatos que tiene el PNV, "cada afiliado tiene la fuerza en su organización municipal y, de ahí, su mandato llega a organización territorial".

"Lamentablemente, la sociedad y todos los medios nos miran cuando ponemos en marcha este tipo de procesos, pero digo con orgullo y no con vanidad, que somos un partido democrático, que nuestros mayores crearon un partido fundamentado en unos valores firmes, y que queremos mantener esos valores porque, en el momento en el que dejemos de ser democráticos, seremos un partido más", ha asegurado.

El presidente del BB ha destacado que, mientras el PNV elige a sus candidatos "democráticamente", otros partidos políticos "los suelen designar a dedo, y normalmente son tres o cuatro personas las que deciden quiénes deben ser candidatos".

"No voy a entrar en las casas de los demás, pero nosotros estamos muy orgullosos de nuestros procesos, y, una vez concluidos, afrontamos con unidad y con toda la fuerza tanto las elecciones generales del 29 de noviembre, como las importantes elecciones municipales y forales del próximo año para lograr un amplio apoyo de los ciudadanos", ha concluido.