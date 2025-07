Ansola (PNV) critica que EH Bildu "ha decidido declarar la guerra a la Ertzaintza" y "justifica actuaciones violentas"

Pide a Sánchez que "vaya cumpliendo" los acuerdos mientras dure la legislatura, aunque su confianza en él "está en la UCI"

BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, critica las declaraciones de EH Bildu frente a los incidentes violentos que se están produciendo en Euskadi y manifiesta que la izquierda abertzale "ha decidido declarar la guerra a la Ertzaintza y justificar actuaciones violentas, por temor a una revuelta interna, por incapacidad para controlar a una parte de sus bases o por convicción política".

Así se ha pronunciado en una entrevista a el diario 'El Correo', recogida por Europa Press, en la que censura que esas actuaciones "violentas" las realiza "una parte de los militantes" de la izquierda abertzale, y son "incompatibles con los principios democráticos y con la responsabilidad del gobierno de las instituciones".

Además de mostrarse preocupado por los incidentes violentos que se están suciediendo y en la que se ve involucrada la Ertzaintza, como en el asalto a la sede de la Policía Municipal de Azpeitia, la agresión a ertzainas en Ordizia o los enfrentamientos en Vitoria-Gasteiz, dice estar también preocupado por "las declaraciones que está haciendo EH Bildu".

La formación soberanista aseguró el jueves pasado en un comunicado que "este no es el modelo policial por el que la sociedad vasca apostó tras el franquismo", y que "la ciudadanía demandó una Policía democrática, civil y al servicio de la comunidad, y no una que reproduzca lógicas autoritarias del pasado".

En este sentido, Ansola apunta que su preocupación es "máxima" por los discursos políticos y porque estos puedan suponer una llamada a la violencia en las fiestas estivales. "EH Bildu ha decidido dar marcha atrás en su proceso de transición y con esta actitud vuelve a cuestionar la convivencia en Euskadi", denuncia.

Así, exige "respeto a los agentes de la Ertzaintza, que trabajan por la vida en convivencia y en paz". "¡Que tengamos la fiesta en paz!", reclama.

ESTATUS

Por otra parte, señala, sobre las negociaciones para el nuevo estatus en Euskadi, que se tiene que "tener la más absoluta discreción" porque forma parte de un proceso.

"La ciudadanía podrá pronunciarse en el momento debido", indica, para agregar que, si EH Bildu quiere unirse a la defensa del autogobierno, "será bienvenido", pero ha precisado que el PNV, que va a cumplir esta próxima semana 130 años, tiene "su propio camino", por lo que seguirán "velando por reforzar" el autogobierno, "viendo si se dan las oportunidades".

En la misma línea de posibles acuerdos con EH Bildu, respecto al blindaje del euskera para los procesos de contratación públicos, explica que su objetivo es llegar a acuerdos con "otros agentes políticos en el Parlamento", y asegura que "no se han agotado todos los plazos" para cerrar esa posibilidad con el PSE-EE, quien ya se ha mostrado contrario a la propuesta jeltzale.

En cuanto a los traspasos pendientes de las competencias a Euskadi, previstas para final de año, Iñigo Ansola insiste en que el PNV no tiene "ningún motivo para pensar" que no se van a producir y que, por su parte, están poniendo "toda la carne en el asador" para que se complete.

Ante el planteamiento de cómo afectaría un gobierno del PP en Madrid para la culminación del Estatuto, el presidente del BBB lamenta que hay una trayectoria "demasiado larga de incumplimiento de una ley orgánica, tanto de gobiernos del PSOE como del PP". "No me pongo en ningún escenario hipotético, lo que exigimos es que se cumpla el Estatuto", reclama.

CORRUPCIÓN

Ansola respalda las palabras de la portavoz del grupo vasco en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, con las que apuntó que la confianza del PNV en el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, está "en la UCI" tras los casos de corrupción en el seno del PSOE con los casos de los exsecretarios de organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

"No estamos ante una situación ideal y lo que exigimos es que se cumplan los acuerdos que tenemos firmados" añade, para reiterar que desde el PNV piden "insistentemente" explicaciones y "transparencia total", pero que, por lo que es conocido hasta ahora, se trata de "un caso de comportamientos individuales". "En tanto en cuanto dure esta legislatura, Sánchez tiene que ir cumpliendo", reitera.

Sobre su relación con el empresario Antxon Alonso, asegura que mantuvo una reunión con él cuando era director general del Ente Vasco de la Energía (EVE), junto a una docena más de personas, en la que le presentaron "un proyecto energético de la empresa Forestalia" que no consideraron interesante para Euskadi.

Así, confía en que el PNV no está involucrado en casos de corrupción y pone la mano en el fuego por sus compañeros de partido. "No creo que haya ningún miembro del PNV que haya tenido ningún caso de corrupción con esta trama", recalca, para añadir que a él "no le consta" que haya ningún vínculo con la trama de Santos Cerdán.

En un momento en el que la corrupción azota también al PP, Ansola dice estar viviendo la situación "como un partido de ping-pong", y considera que son "casos muy preocupantes" que hacen "flaco favor" a la credibilidad de los representantes políticos. "Y hablo tanto de un caso como del otro", matiza.

En este sentido, descarta el apoyo jeltzale al dirigente del PP en España, Alberto Núñez Feijóo, de quien dice que "se está encargando de dinamitar todos los puntes que podrían existir entre el PP y el PNV".

"Si su estrategia pasa por constar con nuestro apoyo, lo está haciendo fatal", critica, para concluir añadiendo que, frente al 'Caso Montoro', le pide "lo que él mismo ha estado exigiendo a otros. Que haga autocrítica respecto a los supuestos caso de corrupción en los que están implicados responsables significativos de su propio partido".