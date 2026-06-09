Antoniano Ikastetxea de Zarautz (Gipuzkoa) gana el Certamen Junior de Ideas Innovadoras en Fiscalidad - DFG

SAN SEBASTIÁN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CPEIPS Antoniano Ikastetxea HLBHIP-Jose Domingo Epelde Fundazioa de Zarautz ha obtenido el primer premio del certamen organizado por el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Su propuesta, titulada 'Iruzurlaria naiz', consiste en una canción original creada íntegramente por el alumnado para explicar de forma creativa y accesible la problemática del fraude fiscal y las consecuencias que tiene para el conjunto de la sociedad.

Según han informado desde la Diputación, a través de una letra y una melodía compuestas por el propio grupo participante, el proyecto aborda cómo "determinadas personas o empresas que incumplen sus obligaciones tributarias perjudican la financiación de los servicios públicos y el bienestar colectivo". La iniciativa destaca por su capacidad para "trasladar conceptos complejos mediante un lenguaje cercano y un formato atractivo para el público joven".

El segundo premio ha recaído en la Fundación Legarra Etxebeste La Salle Berrozpe de Andoain por su proyecto 'Nire diruaren bidaia'. La propuesta consiste en un vídeo divulgativo cuyo objetivo es explicar de manera sencilla qué son los impuestos, por qué existen y cuál es su impacto en la vida cotidiana. El trabajo busca transmitir la idea de que los tributos "no son únicamente una obligación económica, sino una contribución esencial para el funcionamiento de la sociedad y la prestación de servicios públicos".

La diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, ha felicitado al alumnado galardonado y al conjunto de centros participantes por la "calidad" de las propuestas presentadas. Así, ha destacado que iniciativas como este certamen "permiten acercar la fiscalidad a los jóvenes de una manera creativa y participativa, fomentando la reflexión sobre la importancia de los impuestos y de los servicios públicos en nuestro día a día".

Asimismo, ha subrayado que "es fundamental que las nuevas generaciones se familiaricen desde edades tempranas con conceptos como la corresponsabilidad fiscal, la solidaridad y el compromiso con el bien común, ya que son valores esenciales para construir una sociedad más cohesionada y justa". En este sentido, ha puesto en valor el trabajo realizado por el alumnado para trasladar estas cuestiones a través de formatos "innovadores y adaptados a su entorno".

El certamen forma parte de las iniciativas de educación económica y fiscal promovidas por el Departamento de Hacienda y Finanzas con el objetivo de reforzar el conocimiento del sistema tributario y fomentar una cultura de corresponsabilidad entre las nuevas generaciones.

Además de los dos proyectos premiados, el certamen ha reunido otras seis iniciativas presentadas por centros educativos de Gipuzkoa que, mediante juegos de mesa, vídeos y propuestas de sensibilización social, han abordado cuestiones como la importancia de los impuestos, el funcionamiento de los servicios públicos, la lucha contra el fraude fiscal y la corresponsabilidad ciudadana.

UNIDAD DIDÁCTICA

Por su parte, Itziar Agirre ha animado a los centros escolares a participar en la unidad didáctica sobre economía y fiscalidad impulsada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, que se imparte desde 2014 y ha formado ya a 30.149 alumnos del territorio.

La diputada ha mostrado, asimismo, su satisfacción por la consolidación de esta iniciativa, que en sus trece años de trayectoria ha pasado de impartirse en seis centros escolares a alcanzar los 101 centros en la actualidad.

Como novedad, durante el curso 2025-2026 se ha puesto en marcha el nuevo convenio suscrito entre el Gobierno Vasco y las diputaciones forales, lo que ha permitido ampliar el programa de Economía y Fiscalidad a dos nuevos ciclos educativos. De este modo, la iniciativa se desarrolla actualmente en tres etapas formativas.

Bajo este esquema han participado cinco centros y 122 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, un centro y 122 alumnos de 1º y 2º de ESO, y 95 centros con un total de 3.104 alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio.

La unidad didáctica tiene como objetivo impulsar una mayor concienciación fiscal entre la juventud. A través de ella se abordan los rasgos básicos del sistema fiscal vasco, la estructura de los principales impuestos, los servicios públicos que se financian con los recursos recaudados y la importancia de "combatir el fraude fiscal para garantizar el bienestar colectivo".