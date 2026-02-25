Antxustegi (PNV) afirma que están "preparando el terreno" también en Madrid ante un posible acuerdo de nuevo Estatuto

Archivo - El presidente del EBB, Aitor Esteban (d), y el portavoz del grupo vasco en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi (i), antes de la jornada de trabajo del PNV, en el Hotel Usategieta, a 14 de enero de 2026, en Oiartzun (Gipuzkoa) - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que están "preparando el terreno" también en Madrid ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo en Euskadi de nuevo pacto estatutario o nuevo estatus que después deberá pasar el filtro de las Cortes Generales. Además, ha destacado que en Euskadi jeltzales, EH Bildu y PSE-EE siguen trabajando para "desbloquear contenidos" y alcanzar "un buen acuerdo", sin ponerse fechas para no "meterse presión".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi se ha referido al hecho de que este pasado martes el pleno del Congreso respaldara tramitar la propuesta del Grupo Vasco para derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomías.

Según ha reconocido, el PNV "está preparando el terreno" para un posible acuerdo sobre un nuevo pacto estatutario en Euskadi sobre el que están negociando, de forma discreta, jeltzales, EH Bildu y los socialistas.

En este sentido, ha dicho que "las tres tradiciones políticas mayoritarias de este país" están dialogando "con honestidad y sinceridad" para conseguir "un buen acuerdo que sea capaz de representar bien la pluralidad de la sociedad vasca y la realidad de este país".

También ha recordado que después hay que llevarlo a Madrid y "conseguir una mayoría" para aprobarlo y, al mismo tiempo, "blindar los acuerdos" que se alcancen en Euskadi.

De ahí la propuesta que el PNV planteó este martes para que se derogue el recurso previo ante el Tribunal Constitucional con el fin de que "determinados grupos que tienen determinadas mayorías en el Congreso de los Diputados, no lo puedan bloquear".

"En este sentido, una cosa es la parte que estamos trabajando en Euskadi, que avanzamos poco a poco, con sinceridad, con honestidad, y sobre todo con discreción, y otra es la parte que el PNV, en este caso, ha emprendido en Madrid para establecer los mecanismos que den garantía o que blinden los acuerdos que podamos conseguir aquí, por si a futuro tienen que llegar al Congreso", ha subrayado.

SIN FECHAS

Tras asegurar que las conversaciones a tres en Euskadi no han parado, ha rechazado poner fechas sobre cuándo se puede alcanzar un acuerdo porque solo "meten presión" y lo que están intentando es "desbloquear contenidos".

"Cuanto antes, mejor, pero es mejor conseguir un buen acuerdo que conseguir un acuerdo rápido. No nos podemos meter prisas porque lo importante es que las tres tradiciones políticas históricas de este país logremos un acuerdo bueno para asentar las bases del futuro de este país, sobre todo porque, cuanto mejor sea el acuerdo, más estable va a ser a futuro y más sólido para las próximas generaciones", ha destacado.