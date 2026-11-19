Archivo - Ambulancia junto a un hospital de Osakidetza - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (OARC) ha estimado los recursos especiales interpuestos por los sindicatos ESK y LAB y ha anulado las dos licitaciones del transporte sanitario Euskadi, que suman unos 1.400 millones de euros.

En concreto, y según ha informado LAB en un comunicado, quedan cancelados los procedimientos de contratación de la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU), con un valor estimado de 781,486 millones de euros; y del transporte no asistencial y colectivo, valorado en 578 millones de euros.

En total --destaca LAB-- "se paraliza el desvío de casi 1.400 millones de euros de dinero público a manos privadas". Sumando esta cifra al resto de privatizaciones paralizadas por LAB en los últimos años, la cifra alcanza los 1.703 millones de euros.

En sus resoluciones, el OARC avala --según mantiene LAB-- el argumento central de los recursos, consistente en que el Departamento de Salud ha vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público (artículos 30.3 y 116.4.f) "al no acreditar ni justificar de manera concreta y razonada por qué los medios propios del sistema sanitario público no pueden asumir este servicio".

El órgano resolutorio recuerda que la normativa vigente establece una preferencia legal por la gestión directa, por lo que la Administración "no puede acudir a la externalización amparándose en afirmaciones genéricas sobre una supuesta falta de recursos sin un análisis real que lo sustente".

"DECISIÓN POLÍTICA"

Para LAB, estas resoluciones "dejan al descubierto que la apuesta por la privatización del Departamento de Salud no responde a limitaciones técnicas ni organizativas, sino a una decisión estrictamente política".

El sindicato ha señalado que Osakidetza "cuenta con estructura organizativa, con profesionales cualificados en sus listas de contratación, como el personal técnico en emergencias sanitarias, y con capacidad demostrada para gestionar el servicio directamente".

LAB añade que "así lo acreditan los procesos de publificación de las bases de Elgoibar y Tolosa o el previsto para la base de Donostia, que demuestran que la gestión pública directa no solo es viable, sino garantía de calidad asistencial".

Dado que el fallo obliga a retrotraer las actuaciones al momento previo a la aprobación de los pliegos, LAB ha exigido al Departamento de Salud "que renuncie a maquillar nuevos pliegos para insistir en la privatización y que abra de inmediato una vía para la gestión pública".

"PUBLIFICACIÓN INTEGRAL"

De esa forma, ha reclamado la "publificación integral" del transporte sanitario, con una "integración real" de toda la red -tanto urgente como programada- dentro de la estructura pública de Osakidetza.

También pide una negociación colectiva "real", con la apertura de una mesa de negociación con la representación sindical para planificar el modelo público de transporte sanitario de Euskadi.