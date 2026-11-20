SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera AP-636 registrará un 'bypass' entre Ormaiztegi y Zumarraga (Gipuzkoa), sentido Bergara, este domingo para realizar trabajos de asfaltado, según ha informado la agencia guipuzcoana de infraestructuras Bidegi.

En un comunicado, Bidegi ha dado cuenta de que va a finalizar los trabajos para renovar el décimo tramo de firme dentro de la campaña para remodelar el asfalto en diferentes lugares de la AP-8, AP-1, GI-20 y AP-636.

En concreto, se van a realizar las labores de asfaltado en la AP-636, sentido Bergara, entre Ormaiztegi y Zumarraga, entre los puntos kilométricos 7,600 y 10,500, lo que provocará diferentes afecciones entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre.

Los trabajos comenzarán el viernes 20 de noviembre a primera hora de la tarde. Desde las 14.00 horas se cerrará el carril izquierdo sentido Beasain entre los puntos kilométricos 12 y 10,500, y a partir de las 15.00 horas entre los puntos kilométricos 7 y 7,300, en ambos sentidos, para poder llevar a cabo los trabajos preparatorios para crear un 'bypass'.

Estos cierres se mantendrán durante todo el sábado. La afección principal se producirá el domingo cuando entre las 08.00 y las 22.00 horas se habilitará un 'bypass' entre los puntos kilométricos 7,300 y 10,600, y, por lo tanto, todo el tráfico que circule sentido Bergara será desviado por la plataforma sentido Beasain.

Una vez finalizados los trabajos de asfaltado, las actuaciones para retirar el 'bypass' y cerrar los pasos de mediana se prolongarán hasta la media noche del domingo. La creación del 'bypass' provocará una "importante afección" en el enlace 10 de Zumarraga.

Los trabajos de asfaltado afectarán tanto a la salida como a la entrada sentido Bergara, por lo que las personas usuarias no podrán utilizar el enlace sentido Bergara para salir, ni tampoco para entrar.

Así, las personas usuarias que tuvieran previsto utilizar el enlace 10 de Zumarraga sentido Begara, tendrá que utilizar el enlace 12, para a través de la rotonda de Aparicio Auzoa y Euskal Herria Hiribidea (GI-2632) llegar hasta Zumarraga, y el mismo recorrido a la inversa para poder entrar en la AP-636 sentido Bergara.

Las personas usuarias que lleguen por la GI-631 desde Azkoitia a Zumarraga y quieran acceder a la AP-636 sentido Bergara deberán desviarse hacia Zumarraga una vez superado el túnel de San Gregorio y a través de Euskal Herria Hiribidea (GI-2632) continuar hasta la rotonda de Aparicio Auzoa para acceder a la AP-636 sentido Bergara por el enlace 12.