La AP-636 registrará un 'bypass' en Eskio-Itsaso el lunes, sentido Bergara, por trabajos de asfaltado

SAN SEBASTIÁN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La AP-636 registrará un 'bypass' en Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa), sentido Bergara, el próximo lunes para realizar trabajos de asfaltado, según ha informado la agencia guipuzcoana de infraestructuras Bidegi.

En un comunicado, Bidegi ha informado de que va a finalizar los trabajos para renovar el noveno tramo de firme dentro de la campaña para remodelar el asfalto en diferentes lugares de la AP-8, AP-1, GI-20 y AP-636.

En concreto, se van a realizar las labores de asfaltado en la AP-636 en Ezkio-Itsaso sentido Bergara, entre los puntos kilométricos 67,000 y 8,700. Los trabajos comenzarán el lunes realizando las actuaciones necesarias en ambos sentidos para preparar el 'bypass'.

La afección principal se producirá el lunes entre las 06.00 y las 22.00 horas cuando se habilitará un 'bypass' entre los puntos kilométricos 6,500 y 9,300 y, por lo tanto, todo el tráfico que circule sentido Bergara será desviado por la plataforma sentido Beasain.

Una vez finalizados los trabajos de asfaltado, las actuaciones para retirar el 'bypass' y cerrar los pasos de mediana se prolongarán durante la noche del lunes al martes.