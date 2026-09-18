La AP-636, sentido Bergara, se cerrará la noche del domingo por labores de mantenimiento en el túnel de Argisao

SAN SEBASTIÁN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carretera AP-636 se cerrará completamente la noche de este domingo, de 22.00 a 05.00 horas, entre Zumarraga y Legazpi, sentido Bergara, para realizar tareas de mantenimiento en el túnel de Argisao, según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Durante el cierre, los usuarios que tengan previsto circular por la AP-636 en dirección a Bergara deberán abandonar esta vía en la salida 10 para por la GI-631 dirigirse a Zumarraga, donde cogerán la GI-2632 para atravesar la localidad hasta la rotonda de Aparicio Auzoa, donde podrán volver a incorporarse a la AP-636 sentido Bergara.

Bidegi ha informado de que los horarios establecidos para realizar estos trabajos son aproximados. En este sentido, aconseja circular con precaución, planificar la ruta con antelación y seguir las indicaciones establecidas tanto por las señales como por el personal de obra que se encontrará en el lugar.