La AP-8 se cerrará entre Oiartzun y Errenteria, sentido Bilbao, las noches del 9 al 11 de septiembre

SAN SEBASTIÁN 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-8 entre Oiartzun y Errenteria, sentido Bilbao, se cerrará las noches del 9 al 11 de septiembre por obras, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa.

Las obras del proyecto para mejorar la seguridad vial en el enlace entre la AP-8 y la GI-20, sentido Bilbao, comenzarán este miércoles. De esta manera, las noches del miércoles al viernes, entre las 21.30 y las 04.30 horas, la AP-8 se cerrará totalmente al tráfico en sentido Bilbao entre Oiartzun y Errenteria, entre los puntos kilométricos 11,000 y 13,000.

Durante esas tres noches, los usuarios que circulen por la AP-8 sentido Bilbao serán desviados por la salida 11 de Oiartzun y en la rotonda de Arragua tomarán la GI-2132 en dirección a Oiartzun para, tras cruzar la autopista por debajo, llegar a la rotonda de entrada a la estación de cobro de Oiartzun, desde donde se podrán volver a reincorporar tanto a la AP-8 como a la GI-20, sentido Bilbao.

Del mismo modo, desde el jueves 10 de septiembre a las 06.00 horas, hasta fin de año, el carril derecho permanecerá cerrado para realizar las obras de mejora previstas en el proyecto.

Desde la institución foral han explicado que "las obras permitirán rehabilitar la bifurcación de modo que se pueda adecuar y ensanchar la plataforma actual mejorando la seguridad de una bifurcación, que es estratégica para el eje viario guipuzcoano".

La actuación, que tendrá una duración de 17 meses, prevé también la ampliación de las estructuras que se encuentran en el tronco de la autopista, la instalación de pantallas acústicas de conformidad con el Plan de acción frente al ruido en las carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Del mismo modo, se actuará sobre los dos pasos inferiores existentes, en los puntos kilométricos 11,740 y 11,950, así como sobre los ramales de entrada y salida de la estación de cobro de Oiartzun, y sobre el viaducto del punto kilométrico 12, que verán cómo se ensanchan las calzadas para adecuarse a la nueva bifurcación.

Asimismo se llevará a cabo la ampliación del voladizo en sentido Bilbao, la reconstrucción del voladizo sentido Behobia, la sustitución del sistema de contención, además de la instalación de sistemas de drenaje, y se colocarán pantallas acústicas.

Las pantallas se instalarán en el margen derecho de la vía sentido Bilbao, protegiendo el frente urbano y los elementos sensibles que se encuentran en la zona, y a su vez, dando continuidad a las pantallas existentes.

Bidegi realizará una inversión de 7,3 millones de euros para llevar a cabo "un proyecto que redundará en la mejora de la seguridad vial del tramo", según han manifestado.