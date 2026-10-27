La AP-8 puede registrar afecciones y retenciones en los próximos días por trabajos en el peaje de Biriatu (Francia)

Archivo - Retenciones en la AP-8 en Irun, sentido Francia. - TRAFIKO - Archivo

SAN SEBASTIÁN 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-8 puede registrar afecciones y retenciones en los próximos días debido a trabajos en el peaje de Biriatu (Francia), según ha informado la Agencia guipuzcoana de infraestructuras viarias, Bidegi.

En un comunicado, Bidegi ha señalado que la operadora de la A63, Vinci Autoroutes, ha informado de que a partir de este jueves, 29 de octubre, comenzará a realizar una serie de trabajos en el entorno del peaje de Biriatu en ambos sentidos.

Más en concreto, llevará a cabo la reparación de losas y canaletas. Para ello, durante los trabajos tendrá que cerrar diversas vías del peaje, con lo que puede suponer al tráfico en el puente de Biriatou y en la AP-8.

Así, Bidegi advierte a los usuarios que, a partir del jueves 29 de octubre, principalmente por la tarde, podrían producirse retenciones en la AP-8, en Irun, sentido Behobia.

Del mismo modo, pide a los conductores que circulen de vuelta de Iparralde a Gipuzkoa, que "circulen con prudencia, puesto que los trabajos tendrán afecciones en el peaje en ambos sentidos".

En este sentido, Bidegi recomienda "circular con precaución y planificar los desplazamientos con antelación" y recuerda que los usuarios disponen de "toda la información" relacionada con las afecciones al tráfico por obras, así como con el estado actualizado del tráfico en su página web.