Aparecen pintadas contra la Ertzaintza y el consejero de Seguridad en Hernani (Gipuzkoa) - ERNE

BILBAO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de la Policía Vasca ErNE ha denunciado la aparición de pintadas en Hernani (Gipuzkoa) contra la Ertzaintza y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a la vez que ha pedido una "condena clara" de todos lo partidos ante estas "amenazas y coacciones" y ha emplazado a EH Bildu a abandonar "su posición habitual de justificación de estos actos".

En las pintadas aparecidas en la localidad guipuzcoana, realizadas sobre la fachada de una vivienda y en las puertas de los garajes, figura el término zipaio, (con el que denominan despectivamente a la Ertzaintza) escrito en rojo y amarillo y con una diana en la última letra, así como el nombre del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria.

En un comunicado, ErNE ha manifestado su "más rotunda condena" ante las amenazas "aparecidas recientemente en Hernani contra la Ertzaintza, materializadas mediante pintadas dirigidas a los agentes y contra el Consejero Bingen Zupiria".

Según ha advertido, este tipo de actos "no son simples expresiones vandálicas" sino "coacciones y amenazas directas contra profesionales de la seguridad pública, hombres y mujeres que trabajan cada día para garantizar la convivencia, la libertad y la seguridad del conjunto de la ciudadanía vasca".

A juicio del sindicato policial, estas actuaciones "retrotraen a tiempos que la sociedad vasca desea dejar definitivamente atrás" y en los que "señalar, hostigar y amenazar a policías formaba parte de una estrategia de presión y exclusión que nunca debió tener cabida en una sociedad democrática".

Por ello, ha exigido "una condena clara, rotunda y sin ambigüedades" de todas las fuerzas políticas, "sin excepción", porque "la defensa de la convivencia y el respeto a quienes garantizan la seguridad pública debe situarse por encima de cualquier cálculo político".

EMPLAZAMIENTO A EH BILDU

Por ello, ha interpelado a EH Bildu, formación que tiene "una presencia relevante en Hernani", para que condene de "forma expresa" este tipo de comportamientos, "contribuya activamente a desterrar cualquier dinámica de señalamiento o legitimación social de las amenazas contra la Ertzaintza y abandone su posición habitual de justificación de este tipo de actos".

ErNE ha advertido de que "las coacciones, los señalamientos y las amenazas contra ertzainas no pueden ni deben normalizarse" porque "son prácticas incompatibles con una sociedad democrática y con el respeto institucional que merece la Policía vasca".

"La Ertzaintza es una policía democrática, profesional y al servicio de toda la sociedad vasca, y sus agentes merecen respeto y respaldo institucional frente a quienes pretenden intimidarlos", ha dicho.

El sindicato ha asegurado que seguirá "denunciando cualquier ataque, amenaza o intento de coacción" contra sus compañeros y "reclamando el compromiso firme de las instituciones y de los responsables políticos para erradicar definitivamente este tipo de conductas".