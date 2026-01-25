Aparecen pintadas este domingo contra otro ertzaina en Amurrio (Álava)

BILBAO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La localidad alavesa de Amurrio ha amanecido este domingo con nuevas pintadas contra otro ertzaina tras las realizadas este pasado sábado también en el municipio de Araia contra un agente de la Policía autonómica vasca, según ha confirmado a Europa Press el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

En las pintadas realizadas en Amurrio aparece el insulto "zipaio" y la frase 'Herriaren etsaia zarete' (Sois el enemigo del pueblo), y van dirigidas a un afiliado al sindicato Euspel, al que ya señalaron con otras pintadas en el campo de fútbol del municipio con anterioridad, tal como han apuntado fuentes del sindicato.

Las de ayer en Araia aparecieron en la fachada del polideportivo y en ellas se leía: "Zipaioak falanjistak sokara" (cipayos falangistas a la soga).