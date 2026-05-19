Aranzadi y Dbus de San Sebastián impulsan una campaña sobre biodiversidad urbana en las marquesinas

Campaña de divulgación sobre biodiversidad urbana - DBUS

SAN SEBASTIÁN 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Ciencias Aranzadi y Dbus de San Sebastián han puesto en marcha una campaña sobre biodiversidad urbana en las marquesinas de la capital guipuzcoana. La iniciativa, enmarcada en el proyecto Biarteko Mugi, aúna ciencia y arte para "acercar la naturaleza urbana a la ciudadanía".

A través de 32 carteles distribuidos por distintos puntos de la ciudad, esta campaña invita a la ciudadanía a "descubrir las especies que conviven con los y las donostiarras en el entorno urbano y a mirar la ciudad desde una nueva perspectiva", según sus promotores.

Cada cartel presenta la ilustración científica de una especie distinta. La ilustración va acompañada de un fondo que muestra el lugar concreto de San Sebastián donde puede localizarse la especie representada. Todas las especies elegidas son comunes en la capital guipuzcoana. La campaña, que estará disponible hasta finales de junio, supone además un pequeño adelanto de los recorridos del proyecto 'Biarteko Mugi', que próximamente se podrán realizar por la ciudad.

Los citados recorridos, a través de pequeñas piezas audiovisuales, acercarán la biodiversidad donostiarra y los procesos ecológicos unidos a ella.