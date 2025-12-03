Aroa Moreno presenta este jueves en Bilbao 'Mañana matarán a Daniel' novela sobre los últimos fusilados del franquismo

Aroa Moreno - CARLA GARCÍA

La periodista Aroa Moreno Durán (Madrid, 1981) presenta este jueves en Bilbao su última novela, 'Mañana matarán a Daniel' (Random House), inspirada en la figura de Xose Humberto Francisco Baena, militante del FRAP y uno de los últimos fusilados del franquismo y cuyos pasos reconstruye en una indagación donde reconstruye su personalidad y alterna el relato con vivencias y experiencias personales actuales.

La presentación de la novela tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca de Bidebarrieta, donde la autora conversará con el periodista César Coca dentro del ciclo literario Bidebarrieta Kulturgunea, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao. La entrada es libre hasta completar aforo y el acto cuenta con el patrocinio de BBK.

El protagonista, 'Daniel' es el alias de Xose Humberto Baena, militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que fue ejecutado el 27 de septiembre de 1975, a los 25 años, en la sierra de Madrid junto a otros dos miembros del grupo: José Luis Sánchez-Bravo Solla, alias Hidalgo, y Ramón García Sanz, alias Pito. Los tres, acusados de participar en los asesinatos de un policía nacional y un guardia civil.

Según han explicado desde la editorial que publica la novela, la condena a los tres fusilados "se impuso sin juicio legal y de forma precipitada, después de una farsa militar en la que no hubo pruebas ni posibilidad de defensa". Ellos, junto a los miembros de ETA Jon Paredes y Ángel Otaegui, en otro lugar, fueron los últimos fusilados por el Régimen franquista, a menos de dos meses de la muerte de Franco.

Según ha recordado la propia autora, el detonante de su tercera novela surgió en 2020 a raíz de un paseo por el monte con su hijo, cuando "en medio de una meseta solitaria, escuchó el ruido de una descarga, seguida, al cabo de poco, de varias más".

Aquellos disparos, ha recordado, provenían del campo de tiro de la zona y fue donde fueron fusilados los tres militantes antifranquistas. Aroa Moreno conoció ese hecho tras recibir el encargo del director de un periódico que le sugiría que, en su escritura, "había zonas de contagio entre su escritura y los jóvenes que lucharon en los años setenta contra el franquismo; una conexión que a ella no le resultó evidente".

En su reconstrucción de lo ocurrido, la periodista madrileña se ha centrado en la figura de 'Daniel', al tratarse del caso que, a su entender, "tenía más fisuras y todo apunta a que no participó en los asesinatos" y porque, como a ella, "le gustaba escribir".

"Delante el talud de montaña donde fusilaron a estos tres hombres en 1975", ha explicado, "la narradora de la historia, recuerda que, cuando tenía la misma edad que ellos tres al morir, solía cantar, acampar con amigos y pasar los veranos" y es allí, en ese paisaje, "lleno de recuerdos de juventud, cuando emerge una historia que ella, hasta entonces, desconocía", ha confesado.

A partir de entonces y, "a medida que tira de ese hilo que se le presenta, descubre que las zonas de contagio entre su presente y un pasado silenciado, efectivamente, existen, y que ella no solo vive a un par de kilómetros de donde tuvieron lugar tres de los últimos cinco fusilamientos de la dictadura, sino que su tutor de primero de bachillerato fue el cura que les ofreció la extremaunción a los condenados".

De esta forma, "la periodista se embarca en una investigación exhaustiva que, poco a poco, va desmontando un relato cristalizado cinco décadas atrás y, como tantas cosas, ha quedado apenas recordado".

A lo largo del proceso de investigación y escritura, Moreno Durán se pregunta "qué busca exactamente cuando mira atrás, y entre las incertidumbres, las dudas y los puntos ciegos, se cuestiona acerca de cómo seguir adelante sin añadir más opacidad a los relatos del pasado, pero también, sobre cuál es su lugar en una historia que se escribe para poder entender".

En una de las entrevistas promocionales, facilitada por Random House, la autora ha explicado que en sus dos novelas anteriores tuvo "un guion muy cerrado y en ésta he tenido que saltármelo un poco. No saltarme el guion sino olvidarme de que no sabía muy bien hacia dónde iba, porque la propia escritura me estaba llevando a saber qué era lo siguiente que tenía que contar".