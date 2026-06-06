Arratia pone en funcionamiento este sábado el autobús nocturno para garantizar desplazamientos seguros en fiestas

Archivo - Vista de Galdakao (Bizkaia) - AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO - Archivo

BILBAO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Municipios de la comarca vizcaína de Arratia ponen en funcionamiento este sábado el autobús nocturno para garantizar los desplazamientos seguros durante las fiestas de la zona. El servicio estará operativo hasta el 28 de noviembre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Galdakao, coincidiendo este fin de semana con las fiestas San Antonio de Igorre, volverá a ponerse en marcha el servicio gratuito de autobús nocturno que cada verano conecta los municipios de la comarca durante las noches festivas.

El autobús estará operativo hasta el 28 de noviembre, último día de las fiestas San Andrés de Usansolo, y ofrecerá "una alternativa segura" para regresar a casa desde las principales fiestas de la zona, durante los próximos meses.

Este servicio, que se ha consolidado "año tras año", se puso en marcha como consecuencia de la colaboración entre la Mancomunidad de Municipios de Arratia, el Ayuntamiento de Galdakao, el Ayuntamiento de Zornotza y el Ayuntamiento de Usansolo.

De esta forma, se ofrece a la ciudadanía, "especialmente a la juventud", una opción "para disfrutar del ambiente festivo de la comarca de una manera más responsable y segura".

El autobús contará con dos salidas en cada jornada festiva, a las 2.30 y a las 5.00 horas. Partirá desde el municipio que celebre sus fiestas y realizará su recorrido conectando diferentes localidades de Arratia, así como Galdakao, Usansolo y Zornotza.

CALENDARIO

El autobús saldrá de Igorre el 6 y 13 de junio, de Bedia el 20 del mismo mes, de Dima el día 27, de Zornotza el 18 y 25 de julio, de Lemoa el 1 de agosto y de Zeanuri el 15 de agosto y de Areatza el 28 de ese mes. El 11 de septiembre partirá de Artea, el 12 y 19 de septiembre de Galdakao y el 28 de noviembre de Usansolo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Galdakao "reafirma su compromiso con una movilidad más segura, sostenible y accesible" y ofrece a la ciudadanía "una alternativa cómoda y fiable para disfrutar de las fiestas".