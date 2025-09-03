Arrestado un joven de 19 años sobre el que recaía una orden de detención por propinar un puñetazo a un agente en Vitoria

VITORIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde de este pasado martes a un varón, de 19 años, como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, tras propinarle un puñetazo a un agente cuando procedían a ejecutar una orden de detención sobre el mismo.

La Guardia Urbana ha informado en un comunicado que los hechos ocurrieron sobre las 16.00 horas cuando una patrulla fue requerida para acudir a un domicilio de un varón sobre el que recaía una orden de detención y presentación en el Juzgado de Menores de la capital alavesa.

Al llegar al domicilio, el acusado comenzó a gritar, profiriendo insultos y amenazas contra los agentes de manera descontrolada. Los agentes intentaron calmarle, pero el varón reaccionó a su acercamiento, propinando un puñetazo a uno de los agentes, momento en el que la patrulla procedió a su detención y traslado a dependencias policiales.