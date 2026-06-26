Arrestados dos jóvenes por retener a su víctima contra la pared para arrancarle una cadena de oro en Vitoria

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VITORIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido esta madrugada a dos varones, de 27 y 30 años, como autores de un delito de robo con violencia, tras, junto con otro varón, retener a su víctima contra la pared para arrancarle una cadena de oro.

La Guardia Urbana ha trasladado que los hechos han sucedido en torno a las 4.30 horas cuando un hombre ha llamado al 092 denunciando que acababa de ser víctima de un robo con violencia en la avenida de Judimendi.

Una patrulla se ha dirigido al lugar y se ha entrevistado con la víctima, un hombre de 47 años. Entre tres varones le han retenido violentamente contra la pared, mientras le arrancaban una cadena de oro bastante gruesa de la que colgaba un lauburu.

Gracias a la descripción aportada, han sido localizados dos de los autores en las inmediaciones y han sido detenidos. No portaban la cadena de oro sustraída. Uno de ellos, además, será investigado por atentado a agente de la autoridad, por arremeter contra una agente en el momento de la intervención. La investigación continúa para tratar de identificar al tercer ladrón.