Las artes escénicas toman los barrios de Vitoria-Gasteiz con el festival Kultura Plazara! - AYUNTAMIENTIO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las artes escénicas tomarán los barrios de Vitoria-Gasteiz este mes gracias al festival Kultura Plazara! que ofrecerá ocho espectáculos de títeres, danza, magia, clown, circo y teatro, según ha anunciado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un comunicado.

La programación arrancará la semana que viene y durará todo el mes de julio. Los espectaculos se celebrarán cada martes y jueves a las 19.30 horas en distintos lugares de la capital alavesa.

La compañía andaluza Chicharrón y su pieza de danza y malabares 'Sin Ojana' darán, el próximo martes, el pistoletzao de salida al festival en el centro cívico de Zabalgana. Dos días después, en la calle Caracas, será el turno del clown gestual, con Ganso&Cía que ofrece Panoli Kabareta.

El teatro llegará de la mano de la compañía La Pez al centro cívico Ibaiondo el próximo 14 de julio con su obra 'La Plaza', "una reflexión sobre la masculinidad y el amor entre mujeres". Por su parte, dos días después el Teatro Firulete traerá al polideportivo de Abetxuko su obra de títeres en euskera 'Ovidioren bidaia', en el que se relatará al historia del poeta Ovidio.

El centro cívico Hegoalde se llenará de circo con Orain-Bi el próximo 21 de julio con su espectáculo 'Mute' caracterizado pro las acrobacias combinadas con humor. Además, el centro cívico Salburua acogerá ese jueves la magia en euskera con el mago Andoni en zapatillas, que invitará a conocer su mundo en DesOrekatua, "un mundo lleno de colores y juegos".

En la última semana de julio, el parque de Judimendi será escenario de 'El Juego de la boca' de El mono habitado. Este espectáculo está inspirado en el juego de la oca donde cada casilla "esconde una pequeña historia". La compañía valenciana Jimena Cavalletti y su obra sin texto B.O.B.A.S. cerrarán el programa el 30 en el Paseo de la Música.