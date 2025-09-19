La artista bilbaína Bea Aparicio realiza el nuevo mural de la fachada del pabellón municipal de remo en Bilbao

BILBAO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista bilbaína Bea Aparicio ha realizado un mural de 22 metros de largo y 4 metros de altura en el pabellón municipal de remo de San Ignacio que "traslada mensajes de transformación, convivencia y esperanza alineados con una ciudad que rema hacia un futuro inclusivo, saludable y conectado con sus raíces", ha valorado el Ayuntamiento de Bilbao.

En un comunicado, el consistorio ha informado que el nuevo mural homenajea "el legado industrial y la transformación urbana y social de Bilbao" en una obra que entrelaza "elementos deportivos, naturales, urbanos y sociales para contar una historia visual profundamente arraigada en el territorio".

En la imagen se escenifican a diferentes personas remando juntas en una "representación inclusiva" que, según el Ayuntamiento, "subraya que el deporte es un espacio de encuentro que transciende barreras culturales y sociales". Por otro lado, los animales representados hacen un guiño a la regeneración ecológica realizada en la ría.

La autora, Bea Aparicio, vive y trabaja en Bilbao y es licenciada en Bellas Artes por la EHU. Desde el año 2008, combina su trabajo como docente e ilustradora. En su obra como muralista, ha participado en el proyecto Iturri Arte Bidea impulsado también por el Ayuntamiento de Bilbao, así como en diversos proyectos con el Área de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia y el Museo Guggenheim de Bilbao, ha informado el consistorio.