La artista Esther Ferrer y la investigadora Maddi Alberti recogen los Premios Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa 2026 - ARNAITZ RUBIO/EUSKO IKASKUNTZA

SAN SEBASTIÁN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La veterana artista multidisciplinar Esther Ferrer Ruiz (San Sebastián, 1937) y la investigadora social Maddi Alberdi (Eibar, 1999), han recogido este viernes el Premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa que desde 1995 reconoce a los mejores currículos en Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales y desde 2019 también a proyectos de creación o de investigación presentados por jóvenes.

En la ceremonia, celebrada en Tabakalera, han estado presentes la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, y la vicepresidenta segunda y Consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo.

Gabriel Insausti, Catedrático de la Universidad de Navarra, y Aitor Castillo, miembro de la Universidad Euneiz, han leído las resoluciones de los jurados de ambas modalidades. Por su parte, Adolfo Plaza, presidente de Laboral Kutxa, ha puesto de relieve la "capacidad innovadora" de Esther Ferrer "quien se ha cuestionado los límites del arte y creado nuevas formas de expresión".

Tal y como ha destacado, Ferrer, "más allá de su obra es un ejemplo de compromiso y coherencia en la medida que ha sabido mantenerse fiel a sus principios, inspirando a nuevas generaciones a crear con libertad, pensamiento crítico y autenticidad". Además, le agradecido "haber sido valiente cuando no era nada fácil serlo y por seguir ahí".

En referencia al proyecto de Maddi Alberdi, Adolfo Plaza lo ha considerado "especialmente valioso" por su "firme apuesta por la igualdad y la cohesión social". "Su trabajo no es solo una investigación académica, sino una herramienta para entender y mejorar la sociedad. Eso es lo que le da valor", ha afirmado.

En esa línea, Ana Urkiza, presidenta de Eusko Ikaskuntza, ha resaltado que se trata de "dos mujeres de dos generaciones". "Desde el arte en un caso y desde el estudio de los fenómenos sociales en el otro, ambas reflexionan sobre la condición de la mujer", ha señalado.

Así, ha apuntado que Maddi Alberdi con su investigación "está haciendo posible un diálogo fructífero entre la teoría feminista latinoamericana y las experiencias vascas", mientras que Esther Ferrer, mediante la 'performance', reivindica "la naturalidad y la autonomía del cuerpo femenino tantas veces objetualizado y víctima de violencia física y simbólica, violencia contra la que ella ha construido obras de denuncia".

En sus respectivas intervenciones, tanto Plaza como Urkiza han dedicado un emotivo recuerdo a Iñaki Dorronsoro, recientemente fallecido, quien como presidente de Eusko Ikaskuntza participó en las sucesivas ceremonias de entrega del Premio entre 2012 y 2019, y que además fue impulsor del Gazte Saria desde ese último año.

PREMIADAS

Maddi Alberdi San Martín, graduada en Trabajo Social y Máster en Soberanía en los Pueblos de Europa por la EHU, ha explicado el sentido de su investigación doctoral 'Gatibutasunetik askapenera: feminismo latinoamerikarrak eta euskal emakume abertzaleen bizipenak elkarrizketan' (Feminismos latinoamericanos y vivencias de mujeres vascas abertzales en diálogo) por el que ha sido premiada con el Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa Gazte Saria 2026.

Este estudio le ha dado la oportunidad de entrevistar en profundidad a 31 mujeres activistas abertzales. Una "experiencia gratificante", pero que ella no concibe como "un mero ejercicio de captación de voces femeninas", sino que su deseo es "contribuir al conocimiento colectivo y fomentar nuevas formas de convivencia" en un momento en el que, en su opinión, "más que nunca es necesario organizarnos colectivamente, hacer pueblo. Desde Euskal Herria y desde el feminismo".

Esther Ferrer, en su intervención, ha definido el Arte, desde su perspectiva, como "un camino de libertad y conocimiento". "Un camino no exento de límites, pero con la suficiente capacidad de ofrecer flexibilidad para adaptarlo desde su reflexión para aprender y enfrentar los retos que en cada momento enfrenta", ha sostenido.

Por su parte, Ana Ollo ha felicitado a Esther Ferrer y Maddi Alberdi por unas trayectorias que "reflejan el compromiso con la creación, la investigación y la igualdad". Además, ha reivindicado que "la ciencia, la cultura y la investigación deben servir para encontrar puntos de encuentro y construir una sociedad más justa y cohesionada".

En esa misma línea, Ibone Bengoetxea, ha afirmado que "Euskadi es nuestra casa, que se construye cada día desde el conocimiento, la cultura, la investigación y la creación", al tiempo que ha destacado que E Ferrer y Alberdi, desde dos generaciones y trayectorias distintas, contribuyen a hacer "más rica, más abierta y más sólida esa casa común", y ha reafirmado el compromiso del Gobierno Vasco con "el impulso al talento y la proyección internacional de la cultura vasca".