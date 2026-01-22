El artista Joseba Kortazar reflexiona sobre el pensamiento humano y la creación artística con su muestra "No sentido"

Obra del artista vasco Joseba Kortazar de su muestra "No sentido" expuesta en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista vasco Joseba Kortazar expone hasta el próximo 10 de febrero en Mitoki Studio, en Bilbao, una muestra de 70 trabajos que, bajo el título "No sentido", explora sobre los límites del pensamiento humano en la creación artística a través de pinturas, collages y distintas composiciones.

En esta exposición, este artista de Getxo (Bizkaia) ofrece al visitante una selección de trabajos realizados, en su mayoría, entre los años 2017 y 2026 y que son obras, tanto de pequeño como de gran formato, plasmadas sobre lienzo, tabla, papel y cartón.

Esta muestra, según explica el propio artista, pretende ser "una declaración explícita de una manera particular de hacer y afrontar los propios límites del pensamiento humano en la creación artística".

Esta forma de hacer resulta de "difícil clasificación" y Kortazar ofrece en sus obras "arte bruto" construido "capa a capa, que intenta escapar a los límites del pensamiento racional".

"Despojarse en la medida de lo posible, y no sin dificultad, de lo aprendido. Es indagar en aquello que trasciende la pura y explícita narrativa", subraya Joseba Kortazar.

Todo ello lo pretende reflejar con estas 70 obras en las que recurre a todo tipo de materiales a su alcance como pueden ser marcos de madera reciclada construidos por el mismo en su estudio, óleo, pinturas industriales, barnices, raspado o bolígrafo, entre otros.

En el recorrido por su exposición no recurre a mensajes manifiestos o evidentes aunque sí permite observar rostros, pájaros, personas, letras, números y "un gesto pictórico primitivo y contundente, característico" de este artista autodidacta, que invita a conocer desde cerca el universo de Joseba Kortazar.