Artium de Vitoria inaugura la exposición 'Mirar por un círculo en un círculo de miradas', con una veintena de artistas

El Museo Artium ha inaugurado este viernes la exposición 'Mirar por un círculo en un círculo de miradas', en la que participan más de una veintena de artistas y colectivos de diferentes contextos para reflexionar de manera crítica sobre la relación entre la etnografía y la imagen en movimiento.

Esta muestra está comisariada por Catalina Lozano, apoyada por conversaciones e intercambios con el artista Louidgi Beltrame, y propone una genealogía de prácticas influenciadas por el pensamiento decolonial, la cibernética y los feminismos, ha señalado Artium en un comunicado.

La exposición estará disponible hasta el 30 de agosto de 2026 en las Salas A2 y Z, y muestra prácticas artísticas que reflexionan de manera crítica y especulativa sobre el papel de la imagen en movimiento en la construcción de relatos y representación de la otredad, "construida y definida desde Occidente a partir de todo el aparato epistemológico derivado de la modernidad", y que "constituyeron una tradición del cine etnográfico", ha señalado el Museo.

En el marco de esta muestra, Artium ha editado una publicación de la serie #Hiztak, que recoge un extenso texto curatorial, sinopsis de los filmes y fichas de las obras que la componen. Además, el museo ha organizado para este viernes un encuentro abierto al público con la comisaria y algunos de los artistas participantes.

SOBRE EL PROYECTO

Este proyecto toma como punto de partida las reflexiones de la cineasta ucraniana Maya Deren (Kiev, 1917 - Nueva York, 1961), derivadas de su trabajo en Haití y su renuncia a editar el material fílmico que registró en sus viajes a la isla, centrado en el mundo del 'vodou', para "abandonar manipulaciones", decía la propia cineasta.

El Artium ha señalado que este abandono del formato cinematográfico a favor de la escritura da los elementos para comenzar a construir un acercamiento crítico sobre las operaciones de representación implícitas en los formatos documentales.

El título de la exposición es una cita tomada de la película 'Reassemblage' (1982), de la cineasta vietnamita-estadounidense Trinh T. Minh-ha (Hanói, 1952), que se aleja de cualquier pretensión de representación de una realidad ajena para reflexionar sobre el acto mismo de registrar, a través del cine, una serie de imágenes a las que superpone la voz.

Así, "lejos de proporcionar una explicación pretendidamente organizada y objetiva de la realidad", se propone "no hablar sobre, sino cerca de", afirmaba la propia Minh-ha.

Los artistas y colectivos presentes en la exposición son Sammy Baloji, Louidgi Beltrame, Minia Biabiany, Edgar Calel (en colaboración con Fernando Pereira dos Santos), Lastenia Canayo (Pecon Quena), Raymonde Carasco, Colectivo Los Ingrávidos, Maya Deren, Juan Downey, Sheroanawe Hakihiiwe, Aida Harika, Edmar Tokorino & Roseane Yariana, Helena Producciones, Héctor Hyppolite, Morzaniel Iramari, Frantz 'Guyodo', Karrabing Film Collective, Sarah Maldoror, Sueli Maxakali, Beatriz Santiago Muñoz, Rosalind Nashashibi, Deborah Stratman, Trinh T. Minh-ha y Santiago Yahuarcani.