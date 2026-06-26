Artzentales celebra este sábado la segunda edición de la feria del caballo con concursos, exhibiciones y actividades

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BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio encartado de Artzentales celebrará este sábado la segunda edición de la feria del caballo en el barrio de Traslaviña, una cita que regresa tras el "éxito del pasado año" y que reunirá durante toda la mañana actividades vinculadas al mundo ecuestre.

El Ayuntamiento de Artzentales, junto a Enkartur y con la colaboración del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, Euskal Abereak, Bizkaiko Pottokazaleen Elkartea y Asbizbuen, ha impulsado esta iniciativa que convertirá el municipio en un punto de encuentro para aficionados y aficionadas a la equitación.

La programación arrancará a las 9.00 horas con la presentación, exposición y muestra de caballos, seguida entre las 10.00 y las 12.00 horas del concurso morfofuncional del caballo de deporte, una de las actividades centrales de la jornada.

A las 12.30 horas tendrá lugar una exhibición de doma 'western', mientras que durante toda la mañana se ofrecerán paseos en pottokas dirigidos a niños y niñas, en una de las actividades más familiares del evento.

Además, el público asistente podrá visitar una feria de productos de 'kilómetro cero' de la comarca organizada por Enkartur, que complementará la oferta del evento con propuestas locales y de proximidad. La feria se completará por la tarde con música a cargo de un DJ.