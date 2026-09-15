Artziniega (Álava) ofrece visitas al interior de la Casa-Torre antes de sacar la licitación de su gestión

Casa-Torre de Artziniega - AYTO. ARTZINIEGA

VITORIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Artziniega (Álava) ofrece la posibilidad de visitar el interior de la Casa-Torre antes de sacar la licitación de su gestión como alojamiento turístico durante este mes de septiembre, para que quienes estén interesados puedan conocer su interior.

En un comunicado, el Consistorio alavés ha informado que las personas interesadas en visitar la Casa-Torre pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento en el teléfono 945 396 353 para concertar visita.

Según ha trasladado, la licitación será para un periodo de diez años con posibilidad de prórroga de diez años más. El edificio, antigua Casa-Torre de los Ortiz de Molinillo y Velasco, ya fue hotel-restaurante desde 1995 hasta hace apenas ocho años, y el Ayuntamiento quiere reabrir ahora sus puertas tras una profunda reforma de todo el edificio.

El alojamiento cuenta con ocho habitaciones dobles y dos individuales. La licitación incluirá la posibilidad de prestar también los servicios de bar y restaurante, lo que puntuará a la hora de resolver las puntuaciones de las posibles ofertas.

La dotación de mobiliario de todo el edificio correrá por cuenta del adjudicatario. La licitación incluye facilidades para la puesta en marcha del negocio.