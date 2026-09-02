Ascenso notable de las temperaturas con máximas de más de 30 ºC, este jueves en Euskadi

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BILBAO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en el País Vasco una jornada marcada por un ascenso notable de las temperaturas máximas, sobre todo en el interior, donde los termómetros superarán fácilmente la barrera de los 30 ºC.

Tras disiparse las brumas y nieblas de primeras horas, los cielos estarán despejados con tan solo algunas nubes altas por la tarde. En la costa el ambiente será algo más suave debido a la entrada de la brisa, que por la tarde irá avanzando hacia el interior.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 ºC en el interior y rondarán los 26-30 ºC en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 16 ºC en la costa y los 13 ºC en el inyerior.