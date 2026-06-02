Ascenso de las temperaturas y ambiente soleado por la tarde, este miércoles en Euskadi

Cielos nublados en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi ascenso de las temperaturas, lluvias por la mañana y ambiente soleado por la tarde.

Durante las primeras horas del día las nubes bajas serán abundantes en el norte, y todavía podría llover débilmente en el litoral y este de la vertiente cantábrica. Según avance el día, las nubes irán a menos y por la tarde el ambiente será soleado.

El viento soplará variable flojo, fijándose del norte/noreste por la tarde y las temperaturas recuperarán gran parte de lo perdido el martes. La máximas oscilarán entre los 23-26 grados y las mínimas se moverán entre los 9 y los 14 grados.