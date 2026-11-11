Ascienden a 16 los detenidos, 3 investigados y más de 200 identificados por incidentes por la huelga en Euskadi

Varias personas en los piquetes organizados con motivo de la huelga general y agentes de la Ertzaintza, en la Gran Vía, a 11 de noviembre de 2026 - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 personas han sido detenidas hasta las nueve de esta noche en diversos incidentes de orden público ocurridos en Agurain, Zamudio, Donostia/San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Portugalete y Bilbao con motivo de la jornada de huelga general convocada este miércoles en Euskadi.

Además, se han abierto diligencias como investigados a tres hombres en Errenteria y más de 200 personas han sido identificadas en varias actuaciones. Siete agentes han tenido que ser trasladados a centros médicos por diferentes lesiones ocasionadas por el lanzamiento de objetos y agresiones físicas sufridas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, durante los incidentes ocurridos en Portugalete poco antes de las 10.00 horas, se ha procedido a la detención de cinco personas.

También se ha detenido, en Vitoria-Gasteiz, por desórdenes públicos, a un hombre de 24 años, que se suma a los dos, de 29 y 31 años, arrestados previamente.

El resto de personas detenidas son dos hombres, de 31 y 52 años, detenidos esta mañana en Agurain y Zamudio, respectivamente, así como una mujer, de 32 años detenida en Donostia / San Sebastián. Por la tarde se ha detenido en Bilbao a dos hombres y una mujer, de unos 40 años.

Hasta el momento, se han abierto diligencias como investigados por un delito de desórdenes públicos a tres hombres de 27, 35 y 49 años. Al de 35 años le consta una detención previa por parte de la Ertzaintza, mientras que el de 49, ya había sido investigado en una ocasión anterior.

Poco antes de las siete de la tarde dos personas han sido agredidas al paso de una manifestación frente a la sede del PP en Barakaldo.

Pasadas las siete y media de la tarde se ha realizado un sabotaje eléctrico de alumbrado público del Casco Viejo de Bilbao, dejando sin luz la plaza de Santiago, así como las calles de Somera, Telleria, Artecalle, Belostikale y Carnicería Vieja.

Más de 200 personas han sido identificadas en numerosos incidentes ocurridos en diferentes actuaciones, en los que se han provocado daños en comercios y en el mobiliario urbano, quema de contenedores, así como el corte mediante barricadas de varias vías y calles de acceso a empresas y polígonos industriales.

Durante esta jornada se han movilizado 2.200 efectivos de la Ertzaintza, varios de los cuales han sufrido el lanzamiento de diferentes objetos y algunos han sido agredidos físicamente. Un total de siete agentes han resultado heridos, por lo que han tenido que ser trasladados a centros sanitarios.