Ascienden a casi 65.000 euros los daños causados por los altercados en Bilbao contra el acto de Vito Quiles

Incidentes del lunes en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los daños causados al erario público como consecuencia de los altercados registrados este pasado lunes en el barrio bilbaíno de Deusto en el marco de las protestas en la capital vizcaína contra un acto del agitador Vito Quiles, que finalmente no se celebró, ascienden a casi 65.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

A la cifra de 55.000 euros que dio este pasado lunes el alcalde, Juan Mari Aburto, por los desperfectos causados por personas encapuchadas, que se saldaron con 17 detenciones, se suman los 9.600 euros del coste de la moto de la Policía Municipal que resultó calcinada.

En este balance, según han precisado desde el consistorio, no están incluidos los servicios especiales de Limpieza, Bomberos y Policía Municipal desplegados como consecuencia de los altercados.

Un total de 38 contenedores resultaron quemados y se causaron numerosos daños en el mobiliario urbano, además de la moto de un agente de la Policía Municipal incendiada. A este balance de daños se suman cinco coches totalmente calcinados.