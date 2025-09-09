Ascudean, la Fundación Catedral Santa María y la Cofradía de la Virgen Blanca, candidatas al 'Cascabel de Oro 2025'

Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 9 septiembre 2025 18:57

VITORIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Once Euskadi ha abierto el plazo para las votaciones que elegirán el próximo ganador del reconocimiento 'Cascabel de Oro Vitoria-Gasteiz 2025' entre la asociación sin ánimo de lucro de familias cuidadoras de personas dependientes (Ascudean), la Fundación Catedral de Santa María y la Cofradía de la Virgen Blanca.

En una nota, ha informado que las personas interesadas pueden votar entre las tres candidaturas en la página 'web' https://forms.gle/bRZxKqX95dH55MkCA hasta el 30 de septiembre.

El galardón se entregará el próximo 4 de octubre, tras la celebración de la XXVIII Carrera de Cascabeles con el lema 'Abriendo puertas. Braille 200 años' que organiza Once Euskadi en la Plaza del Arca de la capital alavesa.

