Ascudean, la Fundación Catedral Santa María y la Cofradía de la Virgen Blanca, candidatas al 'Cascabel de Oro 2025'

Once Euskadi ha abierto el plazo para las votaciones que elegirán el próximo ganador del reconocimiento 'Cascabel de Oro Vitoria-Gasteiz 2025' entre la asociación sin ánimo de lucro de familias cuidadoras de personas dependientes (Ascudean), la Fundación Catedral de Santa María y la Cofradía de la Virgen Blanca.

En una nota, ha informado que las personas interesadas pueden votar entre las tres candidaturas en la página 'web' https://forms.gle/bRZxKqX95dH55MkCA hasta el 30 de septiembre.

El galardón se entregará el próximo 4 de octubre, tras la celebración de la XXVIII Carrera de Cascabeles con el lema 'Abriendo puertas. Braille 200 años' que organiza Once Euskadi en la Plaza del Arca de la capital alavesa.