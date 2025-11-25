La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao y Euskotren firman un acuerdo de donación de material móvil histórico

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskotren, sociedad pública dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, y gestora del Museo Vasco del Ferrocarril, ha alcanzado un acuerdo de donación de bienes con la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao, para la preservación de material móvil perteneciente a la historia del ferrocarril de Euskadi.

El acuerdo, firmado este martes en las oficinas centrales de Euskotren en Atxuri, por el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao, Juan Manuel Estradé, y el director general de Euskotren, Javier Seoane, prevé la donación a dicha sociedad pública de la Locomotora Guipúzcoa V.N. Nº 6, el Coche salón VN Zfhv 1, el Coche primera VN Afv 1, el Coche tercera VN Cfv 13 y el Furgón SB Dfh 103.

Según ha informado Euskotren, la locomotora de vapor Guipuzcoa y los tres coches de viajeros pertenecen a la primera etapa del Ferrocarril Vasco Navarro cuya concesión y construcción asumió The Anglo Vasco Navarro Railway Company Limited para el primer tramo abierto al público entre Vitoria-Gasteiz y Leintz-Gatzaga. Debido a la situación económica que atravesaba dicha empresa, en el año 1897 el servicio pasó a manos del Estado español, que se hizo cargo de la línea y asumiría su terminación, ampliación y mejoras.

La Guipúzcoa fue construida por la Société Anonyme de Saint-Léonard (Lieja-Bélgica) en 1892 con el número 920, para un contratista de las obras del Ferrocarril Vasco Navarro. Pertenecía al modelo 4AC de ese fabricante, una locomotora de tres ejes acoplados. Al incorporarse al parque de material móvil del Anglo Vasco Navarro fue numerada con el 6.

A pesar de su pequeño tamaño, resultó una locomotora "fiable y apreciada", según ha destacado Euskotren. Durante un tiempo fue prácticamente la única habitualmente empleada en el servicio entre Vitoria- Gasteiz y Salinas. Por la magnitud del mismo, podía ser efectuado con una sola máquina y la Guipúzoa fue la elegida para dicha tarea.

Al llegar la electrificación y ampliación de líneas del Ferrocarril Vasco Navarro, la Guipúzcoa pasó a realizar trenes de trabajo y maniobras en la estación de Vitoria-Ciudad, alcanzando prácticamente 70 años en servicio. Fue la única del parque fundacional del Vasco Navarro que nunca salió del mismo, manteniéndose toda su vida activa en estado prácticamente original.

El coche salón VN Zfhv 1 fue uno de los dos coches salones de dos ejes del Ferrocarril Vasco Navarro en su primera época. Fue construido, como todo el primer parque de viajeros de dicho ferrocarril, por The Ashbury Railway Co. Ltd. de Manchester (Inglaterra) en 1887. Dado su carácter, no era utilizado habitualmente en el servicio comercial de viajeros, sino que su destino fue el de los servicios para eventos especiales. En concreto, era el coche utilizado para las autoridades que recorrían la línea férrea.

Interiormente, la caja está dividida en dos salones, más zona de entrada dotada de dos portezuelas. Dispone también de un compartimento de servicio y un aseo. El coche permite un total de 14 plazas, en cuatro butacas de una plaza y dos butacones de tres plazas en el salón grande, más dos butacas de dos plazas en el compartimento mirador.

El coche primera VN Afv 1 fue el primero de un lote de cuatro coches de primera clase construidos por The Ashbury Railway Co. Ltd. de Manchester, en 1887, para el primer tramo del Ferrocarril Anglo Vasco Navarro. Formaron en el ferrocarril la serie Afv 1 a 4. C

Con ellos, llegaron seis coches de segunda (serie B 5 a 10) y siete de tercera (serie C 11 a 17) que, junto a los dos coches salones, formaron el parque inicial de la línea. Está dividido en su interior en tres compartimentos iguales, de seis plazas cada uno, con asientos de lado a lado en tapizado tipo terciopelo rojo. El suelo dispone de moqueta de lana.

Por lo que respecta al coche tercera VN Cfv 13, perteneció al lote de siete coches de tercera clase, construidos por The Ashbury Railway Co. Ltd. en 1887. Cuenta con acceso por cuatro portezuelas laterales con apertura hacia fuera y sin comunicación interior, por lo que dispone de estribo corrido. No dispone de ventanas, salvo las correspondientes a las propias puertas.

La caja está dividida en su interior en cuatro espacios iguales de ocho plazas cada uno, sin paredes divisorias, con asientos de lado a lado en tablillas de madera.

Finalmente, el furgón SB Dfh 103, es el único vehículo de los donados por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao a Euskotren que no procede del Ferrocarril Vasco Navarro. En este caso, formó parte del parque del Ferrocarril de Santander a Bilbao. En concreto, a un lote de seis furgones cerrados unidades, serie D 101 a 106, construidos en Bristol (Inglaterra) en 1903.

El furgón fue cedido por el Estado para formar parte de la composición del tren histórico de los Amigos del Ferrocarril de Bilbao desde sus primeros tiempos, para cumplir la doble función de vehículo freno y servicio para efectos y equipajes.

Interiormente, está dividido en zona de furgón con sendas puertas correderas y departamento de Jefatura de Tren, que cuenta con puertas de acceso independientes.

En virtud del contrato suscrito de donación de bienes, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao transmite la propiedad del material móvil histórico descrito a Euskotren, a título de donación. En primera instancia, una vez entregados a Euskotren, estos vehículos históricos ferroviarios permanecerán bajo la custodia de la operadora vasca, protegidos para su adecuada conservación y protección.