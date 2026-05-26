Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa pide a la Jefatura de Tráfico una "solución urgente" a la falta de examinadores

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa ha reclamado a la Jefatura Provincial de Tráfico y a la Subdelegación del Gobierno en el territorio una "solución urgente" ante la falta de examinadores, y ha criticado que la jefatura "no acepta las propuestas que se le ofrecen, además de no cumplir las promesas de realizar exámenes extraordinarios por las tardes". Además, ha advertido de que no descartan llevar a cabo movilizaciones los próximos días.

En un comunicado, la asociación ha manifestado su malestar con la situación de los exámenes de conducir, y ha trasladado el "enfado monumental" de los alumnos que, "imposibilitados de protestar ante los organismos oficiales, lo hacen ante las autoescuelas".

En esa línea, ha afirmado que la Jefatura Provincial de Tráfico "no ofrece un número suficiente" de pruebas de maniobras y circulación a realizar para obtener los diferentes tipos de permisos "generando un grave perjuicio tanto para las empresas del sector como para los alumnos y el conjunto de la sociedad guipuzcoana".

La Asociación de Autoescuelas de Gipuzkoa ha detallado que en la actualidad son 5.750 los guipuzcoanos pendientes de realizar el examen de circulación. Solamente para obtener un permiso profesional de camión o autobús son 364 alumnos "sin poder incorporarse al mercado laboral por no poder examinarse".

Por todo esto, han exigido que se dote a Gipuzkoa del personal examinador necesario para "acabar con este retraso". Además, ha solicitado a los partidos políticos implantados en Euskadi que "reclamen y consigan la transferencia de los exámenes de conducir para que este problema se resuelva definitivamente".