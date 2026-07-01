Asociación GAUDE, Mutur Beltz Elkartea, Martin Etxea Elkartea y Zehar-Errefuxiatuekin, premiadas en Elkarlan Sariak

Galardonados con los Premios Elkarlan Sariak. - IREKIA

BILBAO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asociación GAUDE, Mutur Beltz Elkartea, Martin Etxea Elkartea, Asociación Zehar-Errefuxiatuekin, Fundación Residuo Cero, ADEMBI, Basque Know How Fundazioa y S.O.S. Racismo Gipuzkoa han sido distinguidas con los Premios Elkarlan Sariak por generar valor público y social y promover el empoderamiento, el feminismo, la participación y la innovación.

El viceconsejero de Relaciones Institucionales, Xabier Ochandiano, y la directora de Gobierno Abierto y Buen Gobierno, Ana Aguirre, han participado este miércoles en el acto de entrega de los premios Elkarlan, unos reconocimientos impulsados por el Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco para distinguir proyectos que generan valor público, fortalecen la participación ciudadana y contribuyen a una sociedad más cohesionada, solidaria e inclusiva.

Durante el acto, se ha reconocido el trabajo de los cuatro proyectos premiados en 2024 y de las cuatro iniciativas galardonadas en 2025, todas ellas "ejemplo de colaboración entre ciudadanía, entidades sociales, comunidad y agentes para dar respuesta a desafíos colectivos desde la innovación social, el compromiso cívico y el cuidado del bien común".

Ochandiano ha puesto en valor el sentido de estos premios y los valores que representan los proyectos distinguidos. Según ha dicho, los premios Elkarlan reconocen iniciativas que "hacen visible una forma de construir comunidad basada en la corresponsabilidad, la participación y la solidaridad" y muestran que "cuando la ciudadanía se implica y trabaja en colaboración con otros agentes, se generan respuestas transformadoras que mejoran la vida de las personas y refuerzan la cohesión social".

El viceconsejero ha destacado además la capacidad de estas experiencias para "inspirar nuevas formas de relación entre instituciones y sociedad, desde la escucha, la confianza y el compromiso compartido con el bien común".

En cuanto a los proyectos reconocidos, 'Tejiendo redes verdes' de Asociación GAUDE en favor de personas con discapacidad intelectual, convierte a personas con discapacidad intelectual en agentes de conocimiento a través de un ecosistema urbano con huerto ecológico, estanque de anfibios, árboles frutales y espacios para la biodiversidad, desde el que acompañan a grupos escolares en actividades vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

'Ondo bizi arte egonaldia - Residencia artística del Buen Vivir de Mutur Beltz Elkartea, es una iniciativa cultural que combina arte contemporáneo, prácticas rurales y sostenibilidad para preservar el patrimonio pastoril, promover el uso responsable de la lana y generar espacios de intercambio entre artistas, pastores y comunidad local.

Por su parte, 'Martin Etxea' de Martin Etxea Elkartea consiste en una casa de acogida para personas migrantes defensoras de derechos humanos que han tenido que abandonar sus países de origen y que ofrece refugio temporal, acompañamiento y apoyo comunitario para iniciar una vida autónoma y segura en Euskadi.

El proyecto 'Investigación-Acción-Participativa con jóvenes migrantes no acompañados en Vitoria-Gasteiz' de la Asociación Zehar-Errefuxiatuekin es una experiencia de colaboración comunitaria con la participación de jóvenes migrantes, que impulsa la construcción de una sociedad intercultural y una convivencia basada en la participación y el reconocimiento mutuo.

Por otro lado, 'Almacén 51 en Paiporta (crisis DANA en Valencia)' de la Fundación Residuo Cero es un modelo innovador de ayuda humanitaria circular y participativa puesto en marcha tras la DANA, que conectó un almacén central con puntos de distribución mediante una aplicación digital para gestionar necesidades y stocks en tiempo real, con criterios de transparencia, equidad y reducción de residuos.

'Sonrisa a sonrisa, la E.M. construye una sociedad más inclusiva' de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia - ADEMBI es un programa de risoterapia para personas con esclerosis múltiple que refuerza sus capacidades personales, promueve una actitud positiva y contribuye a sensibilizar al entorno social sobre la necesidad de construir comunidades más inclusivas y solidarias.

'Etxe betea' de Basque Know How Fundazioa es un espacio de creación y acompañamiento dirigido a mujeres cineastas para impulsar el desarrollo de proyectos cinematográficos en euskera desde un entorno de trabajo cercano, feminista y orientado al florecimiento de nuevos talentos.

Por último, 'Escuela política de trabajadoras de hogar' de S.O.S. Racismo Gipuzkoa- Gipuzkoako S.O.S. Arrazakeria es una iniciativa pionera que ha fortalecido la organización colectiva, la conciencia de derechos y la participación social de mujeres migradas trabajadoras del hogar, incorporando la dimensión afectiva como motor pedagógico y político para generar procesos de transformación social.