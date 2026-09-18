La Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava celebra el 1 de octubre sus 'Premios al Talento Femenino'

VITORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

AMPEA, la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava, celebrará el próximo 1 de octubre la VII edición de sus 'Premios al Talento Femenino', que reconocen el talento y la excelencia profesional de mujeres líderes en Álava que son referentes por su trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador.

Las cuatro categorías reconocidas en 2026 son: Mujer Empresaria, Mujer Directiva o Profesional, Mujer Emprendedora y Mujer y Ciencia, según ha informado AMPEA en un comunicado.

Los galardones de este año han recaído en Olaia Gómez Muga (Empresaria), Zuriñe Ortiz de Latierro Imaz (Directiva o Profesional), Izaskun Orive Aizpuru (Emprendedora) y Edurne Rujas Diez (Mujer y Ciencia).

El jurado ha valorado a la hora de conceder estas distinciones la aplicación de los datos y la inteligencia artificial a la empresa; el liderazgo profesional y la gestión de equipos; la innovación tecnológica al servicio de una viticultura más sostenible; y la investigación biomédica con potencial para mejorar el tratamiento de enfermedades como el cáncer.

Esta edición incorporará además un reconocimiento especial, a título póstumo, a la empresaria Teresa De Jesús Ibarrondo Vitoriano, fallecida el pasado mes de mayo, por una vida dedicada al comercio local y por haber convertido Perfumería Ibarrondo en un establecimiento emblemático de Vitoria-Gasteiz.