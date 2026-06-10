Asparrena, Artziniega, Donemiliaga e Iruraiz-Gauna se suman al 50 aniversario del movimiento de alcaldes

VITORIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos alaveses de Asparrena, Artziniega, Donemiliaga e Iruraiz-Gauna se han sumado a la conmemoración del 50 aniversario del movimiento de alcaldes y del 150 aniversario de la abolición de los Fueros.

Estos son los primeros ayuntamientos alaveses en sumarse a esta iniciativa y en adherirse a los objetivos del acto político-institucional que se organizará el 19 de julio de 2026 en Bergara (Gipuzkoa) para recordar al Movimiento de Alcaldes, reconocer la aportación de los representantes municipales de 1976, y renovar el compromiso por los derechos históricos del País Vasco, según ha informado EH Bildu en un comunicado.

Los cuatro plenos municipales se reafirman en que "Euskal Herria es un pueblo con identidad propia y carácter nacional entre los pueblos de Europa, depositario de un patrimonio histórico, social y cultural singular; que tiene su espacio geográfico en siete territorios situados en dos Estados, organizados actualmente en tres ámbitos jurídico-políticos diferentes, y que los ciudadanos y ciudadanas que conforman la nación vasca tienen derecho a decidir libre y democráticamente su futuro político".

Por esa misma razón, proclaman la necesidad de "avanzar en el camino de la integración foral y de la plena soberanía, actualizando para ello los derechos históricos y el autogobierno de los territorios de Euskal Herria, adaptándolos a las necesidades democráticas, sociales e institucionales actuales".

A su vez, reconocen "el papel decisivo que los municipios han desempeñado en la historia de Euskal Herria, especialmente en la tradición foral, la democracia municipal y la representación popular".