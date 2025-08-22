Assayas, Baumbach, Lanthimos, Ozon, Pálmason o Sorrentino concursarán en Perlak del Festival de San Sebastián

Inaugurará la sección, tras su estreno en la competición oficial de Cannes, 'Nouvelle Vague' de Richard Linklater

La Palma de Oro del Festival de Cannes, su Gran Premio del Jurado, el galardón a la mejor dirección y la Cámara de Oro, así como una amplia representación de títulos programados en la Mostra de Venecia, figuran entre los 16 largometrajes que conformarán la sección Perlak de la 73ª edición del Festival de San Sebastián.

Así, los nuevos trabajos de Olivier Assayas, Noah Baumbach, Kaouther Ben Hania, Yorgos Lanthimos, Richard Linklater, Kleber Mendonça Filho, François Ozon, Hlynur Pálmason, Jafar Panahi, Raoul Peck, Paolo Sorrentino, Joachim Trier y Rebecca Zlotowski compartirán sección con los debuts de Guillermo Galoe, Hasan Hadi y el tándem formado por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han. Todos ellos competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián.

Inaugurará la sección tras su estreno en la competición oficial de Cannes 'Nouvelle Vague', el homenaje de Richard Linklater (Houston, 1960) a la célebre corriente cinematográfica francesa y a la producción en 1959 de la película 'À bout de souffle' ( Al final de la escapada), de Jean-Luc Godard.

El estadounidense ha dirigido la aclamada trilogía compuesta por 'Before Sunrise' (Antes del amanecer, 1995), Oso de Plata a la mejor dirección en Berlín; 'Before Sunset' (Antes del atardecer, 2004) y 'Before Midnight' (Antes del anochecer, 2013). 'Boyhood' (Momentos de una vida, 2014), Oso de Plata a la mejor dirección en Berlín, recibió el Gran Premio Fipresci en San Sebastián.

También se programó fuera de concurso en Cannes 'Vie privée', filme que clausurará Perlak y en el que Jodie Foster interpreta a una psiquiatra que investiga la muerte de uno de sus pacientes. Los actores Daniel Auteuil, Virginie Efira, Matthieu Amalric y Vincent Lacoste también intervienen en este nuevo trabajo de Rebecca Zlotowski (París, 1980).

Paul Dano Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright y Tom Sturridge protagonizan 'Le mage du Kremlin' (El mago del Kremlin), de Olivier Assayas (París, 1955), que narra cómo un joven artista y productor de televisión se convierte en asesor de Vladimir Putin. El filme competirá en Venecia, donde Assayas recibió el Premio Fipresci con su debut, 'Désordre' (1986), presentado después en la sección Zabaltegi-Nuevos Directores de San Sebastián.

Igualmente concursará en Venecia 'Jay Kelly', una película de Noah Baumbach (Nueva York, 1969) en la que George Clooney encarna a una gran estrella de cine que atraviesa una crisis personal. En el filme actúan Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher y Emily Mortimer, también coguionista. Se trata del último largometraje del director y guionista estadounidense, cuyas películas han competido en Venecia, Sundance, Cannes y Berlín.

CASO REAL

La tunecina Kaouther Ben Hania (Sidi Bouzid, 1977), que participó en Cine en Movimiento en 2012 y posteriormente en Zabaltegi con 'Le challat de Tunis' (2014), regresará a San Sebastián con 'The Voice of Hind Rajab', programada en la competición oficial de Venecia. Se trata de una ficción basada en el caso real de una niña gazatí de seis años que en 2024 fue asesinada junto a parte de su familia durante un ataque del ejército israelí.

Guillermo Galoe (Madrid, 1986) ganó el Prix SACD de la Semana de la Crítica de Cannes con 'Ciudad sin sueño', un debut en el largometraje rodado con intérpretes no profesionales en la Cañada Real de Madrid. En ese mismo escenario y con los mismos personajes filmó 'Aunque es de noche' (2023), que formó parte de la selección oficial de cortometrajes de Cannes y después fue programada en Zabaltegi-Tabakalera.

'Mamlaket al-Qasab' (La tarta del presidente) trata sobre una niña que debe utilizar su ingenio en la preparación de una tarta obligatoria para celebrar el cumpleaños del presidente Sadam Hussein o enfrentarse a un terrible castigo. El filme ganó la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes y el Premio del Público en la Quincena de Cineastas de Cannes. Su director y guionista, el iraquí Hasan Hadi (Bagdag, 1990), ha trabajado como periodista, productor y profesor adjunto de cine en la NYU.

Otro de los filmes que competirá por el León de Oro de Venecia es la comedia negra 'Bugonia', la nueva colaboración de Yorgos Lanthimos (Atenas, 1973) con la actriz y productora Emma Stone, protagonista junto a Jesse Plemons y Aidan Delbis. Entre sus trabajos 'Poor Things' (Pobres criaturas, 2023) obtuvo el León de Oro en Venecia, además de cuatro premios Oscar y el Gran Premio Fipresci en San Sebastián.

Kleber Mendonça Filho (Recife, 1968) se alzó con el premio al mejor director y el premio Fipresci en la competición oficial Cannes con 'O agente secreto', cuyo protagonista, Wagner Moura, fue distinguido como mejor actor por su papel de misterioso hombre que anhela encontrarse con su hijo en el Brasil de 1977.

Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant y Swann Arlaud forman parte del elenco de 'L'Étranger', la adaptación de la novela homónima de Albert Camus con la que François Ozon (París, 1967) concursará en Venecia. Ozon ganó con 'Dans la maison' (En la casa, 2012) la Concha de Oro y el Premio al mejor guion en San Sebastián.

En la sección Cannes Première se proyectó 'Ástin sem eftir er', que captura un año en la vida de una familia a través de viñetas íntimas y sucesos extraños. El cineasta y artista islandés Hlynur Pálmason (Hornafjörur, 1984), cuenta en Tabakalera con una exposición individual hasta el 28 de septiembre.

PAHANI Y SORRENTINO

El iraní Jafar Panahi (Mianeh, 1960) se alzó con la Palma de Oro en Cannes con 'Un simple accident', cuyo punto de partida es un pequeño incidente de consecuencias imprevisibles. Entre otras distinciones, Panahi ha logrado, entre otras distinciones, el León de Oro de Venecia y el Gran Premio Fipresci en San Sebastián por 'Dayereh' (El círculo, 2000).

Raoul Peck (Puerto Príncipe, 1953) participará en Perlak con 'Orwell: 2+2=5', una no ficción estrenada en Cannes Première y centrada en la visión profética de George Orwell. El realizador haitiano ha competido en festivales como Cannes o Berlín.

Paolo Sorrentino (Nápoles, 1970) regresa a Perlak con la película que inaugurará la Mostra de Venecia, 'La Grazia', una nueva colaboración del actor Toni Servillo con el director, que define su filme como una historia de amor ambientada en Italia.

Joachim Trier (Copenhague, 1974) logró el Gran Premio del Jurado de Cannes con 'Affeksjonverdi', en la que Renate Reinsve y Stellan Skarsgard protagonizan una exploración de la familia que también cuenta con Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning en el reparto, y podrá verse en Perlak.

'Amélie et la métaphysique des tubes', la ópera prima de Maïlys Vallade (Châtenay-Malabry, 1985) y Liane-Cho Han (París, 1983), se presentó en una proyección especial de la selección oficial de Cannes y obtuvo el Premio del Público en el Festival de cine de animación de Annecy. Este filme es una adaptación libre de la novela de la escritora belga Amélie Nothomb.

Todas las películas de Perlak son candidatas al Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián, que será otorgado por los espectadores asistentes a la primera proyección pública de cada película de esta sección. Se compone de dos premios diferentes: un primer Premio a la Mejor Película, dotado con 50.000 euros, y un segundo Premio a la Mejor Película Europea de 20.000 euros. El galardón está destinado al distribuidor de la película en España.