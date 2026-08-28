La Aste Nagusia de Bilbao supera el millón de asistentes dos días antes de finalizar

Marijaia durante el pregón y el lanzamiento del txupin de la Semana Grande de Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Aste Nagusia de Bilbao ha superado el millón de asistentes dos días antes del domingo, última jornada festiva, en la que Marijaia se despedirá ardiendo en la ría.

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, el regidor de la villa ha asegurado que es "el principal evento" de Bilbao, con un impacto económico "enormemente relevante", de alrededor de 80 millones de euros. "La Aste Nagusia es el evento más importante que se celebra en la ciudad", ha señalado.

Tras cifrar en más de un millón de personas las que "están en la calle" estos día en la capital vizcaína, ha señalado que "es mucha gente". "Siempre digo lo mismo: cuando hay mucha más gente, el nivel de tontos también sube mucho más, los amigos de lo ajeno se hacen presentes y está habiendo, sobre todo hurtos y robos al despiste, que están siendo atajados en la medida de lo posible por la policía", ha indicado.

No obstante, ha afirmado que se está procediendo a la detección de "esta gente que viene a adueñarse de aquello que no es suyo" y ha considerado que "en líneas generales, con los datos, la fiesta está yendo bien, está fluyendo y la gente está con ganas de diversión".

"Tenemos ahora ante un fin de semana festivo, prácticamente último fin de semana del verano, va a haber seguramente mucha más gente y ojalá podamos seguir diciendo lo mismo", ha manifestado.