ATACA reitera su demanda de "precios justos y políticas que garanticen la supervivencia" de las explotaciones agrícolas

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VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Treviño y Álava por el Campo (ATACA) ha vuelto a reclamar "precios justos y políticas que garanticen la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas".

Ataca, a través de un comunicado, ha expresado su apoyo a las movilizaciones convocadas para este próximo sábado por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) en defensa de una agricultura y una ganadería "que permitan vivir dignamente a quienes trabajan en ellas".

Las protestas --según ha indicado ATACA-- "forman parte de una convocatoria que se va a extender por toda Europa". Este colectivo ha indicado que "una vez más, las y los profesionales del sector primario nos vemos obligados a alzar la voz ante una situación que amenaza la continuidad de nuestras explotaciones".

En este sentido, ha alertado de que los costes de producción "siguen siendo desorbitados" en comparación con los precios que reciben los productores, mientras las exigencias administrativas "consumen una parte cada vez mayor de tiempo y recursos".