Atendidas 25 personas en Euskadi como consecuencia de la altas temperaturas registradas este domingo

Archivo - Una mujer bebe agua de una fuente durante ola de calor en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Imagen de archivo. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido este domingo a 25 personas hasta las siete de la tarde como consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi.

Los casos atendidos han sido a personas con edades comprendidas entre los 16 y los 94 años. De esas personas, ocho de ellas, se han tratado in situ y dados de alta y 17 se han trasladado en ambulancia a PAC y centro hospitalario para su seguimiento, todos ellos ellos leves.

Por territorios, en Gipuzkoa se han registrado cuatro casos, en Bizkaia un total de 21 y en Álava ninguno.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026. Además, para este lunes se ha activado en Euskadi la alarma roja, entre las 12.00 y las 20.00 horas ante la previsión de un episodio de calor muy intenso que afectará al conjunto del territorio.